聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲第一 工研院勇奪愛迪生7獎項

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部舉辦「創新匯聚 榮耀全球 2025 Edison Awards獲獎記者會」，宣布經濟部支持的十四項研發成果共拿下五金、六銀、三銅。圖中為經濟部部長郭智輝。圖／工研院提供
經濟部舉辦「創新匯聚 榮耀全球 2025 Edison Awards獲獎記者會」，宣布經濟部支持的十四項研發成果共拿下五金、六銀、三銅。圖中為經濟部部長郭智輝。圖／工研院提供

有「創新界奧斯卡」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布得獎名單，工研院在經濟部產業技術司與能源署支持下，連續九年獲國際肯定，二○二五年競賽中，從全球近四百項技術與產品中脫穎而出，勇奪三金三銀一銅，與Adobe、３Ｍ、陶氏化工、寶潔等大廠並肩展現創新實力，穩居亞洲領先地位。

工研院長劉文雄表示，今年台灣得獎數位居全球第二，僅次於美國，工研院獲得七個獎項，機構排名中得獎數也高居第二，這些技術不僅展現技術創新，更重要的是技術已走入市場，為產業與社會創造價值。

經濟部長郭智輝說，愛迪生獎是全球科技創新的重要指標，今年台灣表現亮眼，十四項獲獎技術幾乎都有涵蓋ＡＩ應用，擴及自動化、運輸、資安、水資源、機器人、紡織等領域，展現經濟部以ＡＩ帶動百工百業的成果。

這次得獎涵蓋三大領域，在生醫領域，「突破性多效能溫感水膠」可加快患部治療與恢復；淨零與永續技術方面，「NaPoGlass」技術可有效降低汙染、促進水資源再利用，「Ｈ型鋼構低碳自動生產製造技術」提升建築與製造效率。

ＡＩ應用方面，則有「智慧充電：電動車電網友善充電管理」可運用在電動車（ＥＶ），提升充電效率與電網穩定；「自動化網路控管技術Janus」可強化資安防護；「漏水智慧監測技術」可提升漏水檢測準確度，以及「冷能需量反應管理系統」優化便利商店冷能調控，展現ＡＩ在智慧生活與產業升級的潛力。

機器人 工研院 AI

延伸閱讀

經濟部勇奪愛迪生獎5金6銀3銅 展現產業AI應用成果

談判結果「大家可以放心」？郭智輝喊與美談得很好 網嘲：安心睡2.0

郭智輝：清楚美國要什麼 有把握拿到較好關稅條件

突然要做主權基金目的可疑？主力投資項目郭智輝全說了

相關新聞

亞洲第一 工研院勇奪愛迪生7獎項

有「創新界奧斯卡」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布得獎名單，工研院在經濟部產業技術司與能源署支持下，連續...

泓德能源股東會完成改選 謝源一續任董事長

泓德能源（6873）今（3）日舉行2025年股東常會，會中承認2024年度財務報表及盈餘分配案，延續穩定股利政策，通過每...

材料KY重訊：與合作夥伴簽MOU 台灣投資看好金門

材料-KY（4763）3日發重訊表示，該公司與合作夥伴簽訂合作備忘錄，雙方擬就醋酸纖維素產品之原料技術開發、產線應用及海...

麗嬰房處分上海麗嬰房股權 為出售上海總部非撤離中國大陸

麗嬰房（2911）3日董事會決議，授權董事⾧代集團子公司LE Venture Co. Ltd簽訂上海麗嬰房嬰童用品有限公...

國內機車市場5月銷售「冷颼颼」 三陽SYM品牌市占率遙遙領先

國內機車市場5月銷售「冷颼颼」，5月的新車銷售55,743輛，購買汽機車都轉趨觀望只較上個月年增4.9%，為近三年來同期...

麗嬰房將出售上海麗嬰房股權！晚間七點重訊說明

麗嬰房（2911）宣布3日晚間19時將於證交所3樓記者室舉行重大訊息記者會。會議由總經理陳仁沛與副總經理尤淑儀主持，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。