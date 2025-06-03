北市指標建案《吉祥·如藝》開工 達永莊政儒：盼成為被讚許百年建築

達永建設3日舉行台北市指標建案《吉祥·如藝》開工動土典禮，宣告正式邁入實質工程階段，展現出企業40餘年深耕城市、穩健布局的建築實力與對城市的長期承諾。

典禮由達永建設董事長莊政儒親自主持，並邀請新潤建設董事長黃文辰、台新銀行法金事業部執行長張俊明、大林組董事長楊春榮、揚潤營造副總經理楊森富、建築師潘正華、翁祖模建築師事務所所長徐沛津、多位地主以及《吉祥·如藝》已購客戶，總計逾200人到場共襄盛舉，一同見證達永建設集團新里程開展。

《吉祥·如藝》外觀最終以編織工藝為原型，結合水墨暈染的光影語彙，傳遞「城市之中，有山有水」的吉祥寓意；莊政儒說，該案不僅展現達永建設深植本土文化的一貫作風，他更期許本案能成為被讚許百年的建築作品。

建築團隊分享設計歷程時表示，莊政儒在平面格局、外觀細節上的參與、堅持展現出極致用心的精神，設計提案次數更超過20次才定案方向，讓所長徐沛津不禁笑問，「誰才是建築師？」

工程團隊指出，《吉祥·如藝》自進場即落實高標準的環境安全管理，包括對既有建物中的石棉瓦規劃專案拆除計畫，全面落實廢棄物分類與回收，更於地質改良階段進行地下基礎強化、土質換填工程等，皆按照嚴格工序執行，確保建築根基紮實穩固。

《吉祥·如藝》已取得耐震設計標章，後續將由大林組營造與揚潤營造聯手興建，採雙重品質控管與專業分工，並同步配置駐地監造單位，形成三方嚴謹監督體系，以制度化施工邏輯確保工地品質、安全與進度，為後續居住品質奠定紮實基礎。

《吉祥·如藝》的動工，不僅代表建案進入實質工程階段，也展現達永建設在永續發展上的實踐行動。從環境面的低碳施工與石棉拆除管理、社會面的地主與客戶間的溝通協調，再到治理面的駐地監造制度與雙營造分工品質控管，皆落實ESG三大構面對工程現場的高度要求。

莊政儒指出，《吉祥·如藝》對達永而言，不只是土地開發，更是一份品牌信念與責任的實踐；「我們從不求快，而是以時間換取品質。建築不是口號，而是一座城市的記憶，一段生活的載體。」