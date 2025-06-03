泓德能源股東會完成改選 謝源一續任董事長

泓德能源（6873）今（3）日舉行2025年股東常會，會中承認2024年度財務報表及盈餘分配案，延續穩定股利政策，通過每股配息5元及股票股利1.5元。會中也完成董事全面改選，最終由原有團隊續任，即謝源一續任董事長。公司表示，董事會成員具備多元專業與豐富產業經驗，展現公司治理連續性與穩健經營決心，助力海外布局持續推進。

泓德去年泓德能源合併營收達101.25億元，年增幅達73.4%，大幅超越前一年度累計營收58.39億元，創下集團營收歷史新高；EPS達11.10元，也為歷年最佳表現。綜觀近三年表現，自2022年起營收即穩健成長，每股純益穩站8元以上，去年年更一舉突破一個股本。為回饋股東長期支持，泓德能源決議通過配發現金股利5元以上及股票股利預計1.5元，以穩定股利政策與股東共享營運成果。

謝源一表示：「在全體經營團隊和同仁共同努力下，泓德能源已展現強勁的成長動能。面對全球綠能需求持續攀升及淨零轉型趨勢，公司將加速布局智慧電力事業，穩固深耕台灣市場，同時積極拓展全球再生能源市場，重點布局日本、澳洲及菲律賓，並和三菱電機、ZEN Energy等國際夥伴深化合作。展望未來，泓德能源將持續拓展多元營收來源，推動技術升級與電力數據應用，致力推動亞太區能源轉型。」

今日當選的新任董事，謝源一、周仕昌、鄭涵、徐義能擔任董事，張良伃、吳豐盛與鄧人豪擔任獨立董事。原班人馬持續掌舵，不僅體現公司治理穩健與策略執行延續性，更為泓德能源在國際市場上進一步拓展奠定了堅實基礎。