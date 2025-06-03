職場教練課／及早培訓 一本萬利

戰國時代名醫扁鵲醫術高明，救人無數。有一天魏文王問名醫扁鵲說：「你們家兄弟三人，都精於醫術，到底哪一位醫術最好呢？」

扁鵲回答說：「大哥最好，二哥次之，我最差」。

魏文王疑惑的問：「那麼為什麼你最出名呢？」

扁鵲答說：「我大哥治病，是治病於未發作之前，由於一般人不認為自己有病，所以他的名氣無法傳出去。

二哥治病，是治病於病情剛剛發作之時，那時症狀大都是輕微，因此一般人以為他只能治一些小病，所以他只在我們的村裡小有名氣。

而我扁鵲治病，是治病於病情嚴重之時。一般人看見的都是我在經脈上扎針放血，或是切膚鋸骨等大手術，所以他們以為我的醫術最高明，因此名氣才響遍全國。

扁鵲這個故事點出了一般大眾的思考盲點：預防醫學因「無症狀」難以被感知價值，輕症治療被視為技術簡單，而重症救治因反差對比效果而獲得推崇。

這種認知偏差是人性的本然，至今仍存在。在培訓上，我們也是如此的態度。

教育訓練有三種時機：

一、提早做，防患未然，一本萬利

二、及時做，機會教育，事半功倍

三、事後做，刻骨銘心，事倍功半

以我自己最擅長的「講師培訓」而言，很多企業都會請老鳥對新人做培訓。但是往往忘了「會做」和「會教」是兩件事，正如同我們都會中文，卻不一定是好的中文老師。

這些老鳥工作經驗很豐富，但不一定會教，我們沒有教這些老鳥怎麼教學，就直接趕鴨子上架。老鳥教完了，菜鳥不一定學得會。下課後回到工作現場就做錯了，一旦做錯，就得花更大資源去彌補。

舉個真實例子：

一位負責管理「出差旅費申報」的窗口，每個月得對新進同仁上半小時「出差旅費申報」，但是收效甚微，每次同事申報差旅費，總會漏東漏西，數字日期填錯，收據發票漏了編號等，因此，每次她都得退件，再個別指導協助，每個月大約要多花八小時以上做這種補破網的事情，很是苦惱。（生產線做錯的代價更大啊！）

後來她上完講師培訓課，上台演練時，應用課堂教的：實務操作法、分段練習、大家來找碴等方法，大家都學會了，連我這個外行人也聽懂了。

從此，出差旅費的申報品質大幅改善八成以上，只剩下少數兩三位需要個別輔導，她每個月省下不少時間。

後來我再去這家公司上課，她都會買杯飲料來探班，並以自身經驗來期勉學弟妹，學會有效教學法對自己好處多多。

培訓工作沒做好，這背後無形的損耗與代價，是很難估算的。老鳥學會「有效教學法」，就是在做扁鵲大哥，防患於未然，提升培訓品質也是提升工作品質，一本萬利。