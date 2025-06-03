行銷線上／打造個人品牌 增添競爭優勢

近兩年AI風起雲湧，席捲了工作上、生活中的許多面向，也包含個人品牌的塑造與營運。時序進入2025年中，藉由國外的數分個人品牌報告，針對超過200位商業領袖進行的調查發現，有70%的企業領導者都認同個人品牌的重要性，但實際上只有22%會實際執行相關策略行動。

在這個「個人即品牌」的時代，就算有 AI工具輔助，但多數領導者仍在數位荒野中迷失方向。分享以下四個個人品牌現況，以及能對應的最佳化做法：

第一點，真實性還是核心。消費者與員工更信任透明且人性化的品牌，82%的人更願意與企業領導者、高階管理者在社交媒體活躍的公司合作。個人品牌建構者，能考慮「策展真實性（curated authenticity）」的概念，在專業形象與個人故事之間找到平衡。

第二點，數位平台的崛起，使得「數位存在」重要性日增，但許多高階管理者尚未充分利用。從國外的報告發現，63%的專業人士在Google搜尋中缺乏正面結果。《富比世》雜誌的報導分享，LinkedIn上的影片貼文參與度高於純文字貼文，有 47%的美國人每月至少聽一次Podcast，凸顯短影片與Podcast的潛力。

第三點，AI技術的雙刃劍。AI在個人品牌中的應用日益增長，但需謹慎使用，常見運用AI工具（如ChatGPT、Canva AI）來生成影片或撰寫文章，但要避免同質化，使得個人品牌形象模糊。此外，過度依賴AI可能導致內容缺乏情感，影響品牌信任。

第四點，網路與影響力的重要性依舊不容小覷。國外報告顯示，60%的專業人士建立有影響力的人脈網絡，但僅有22%的專業人士曾擔任播客或網路研討會來賓，45%曾在LinkedIn上積極與目標受眾互動。這種現象反映了一個普遍的迷思：許多領導者以為擁有人脈就等於擁有影響力，但實際上，人脈只是起點，如何有效運用才是關鍵。

看完這些報告，提供給企業領導者三個立即可行的行動建議：

一、進行自我健檢：立即Google搜尋自己的姓名，檢視LinkedIn檔案，確保呈現專業正面的形象。這是零成本但高影響的第一步。

二、擁抱影片內容：不用複雜的製作，不用追求完美表現，用手機錄製30至60秒的專業見解分享，每月一支即可開始建立差異化優勢。

三、積極參與對話：主動在LinkedIn上評論產業領袖的貼文，分享有價值的觀點，將被動的人脈轉化為主動的影響力。

個人品牌，是將真實的自我，以更外顯的方式展現出來。根據國外調查，目前仍然有78%的領導者都沒有明確的個人品牌形象和影響力，那些願意投資時間建立真正的個人品牌的領導者，將享有競爭優勢。畢竟，在數位時代裡，最稀缺的不是技術或資本，而是真實的人際連結和持久的信任關係，這正是個人品牌能夠提供的最大價值。