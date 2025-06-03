智慧經營／工研院資深副總暨法務長王鵬瑜 撐保護傘 反制專利蟑螂

專利蟑螂無孔不入，阻礙科技業前進及侵蝕獲利，近年台積電、華碩與聯發科均成為受害企業。為效法國際「LOT Network」合作有效遏止專利蟑螂騷擾模式，工研院資深副總暨法務長王鵬瑜表示，工研院與台積電出面號召台廠組成「台灣產業LOT（License On Transfer）聯盟」，並規劃於6月舉行聯盟成立大會。

成立制衡組織 阻非法騷擾

為鼓勵台廠即早加入，王鵬瑜強調，凡是加入聯盟成為創始會員的企業，將可享受對日後才加入的會員，行使是否相互授權的「選擇權」。

不堪專利蟑螂的興訟干擾企業經營，國際最知名的LOT Network，是2014年由Google、Dropbox、SAP、Canon、redhat 及 PURESTORAGE等六家科技巨頭共同推動成立LOT聯盟。截至今年，全球已有4,800家會員，匯聚約499萬項專利。LOT已是目前最有效、最節省成本的制衡方法。

王鵬瑜表示，LOT並非指傳統的專利互相授權，而是只有在聯盟會員廠商的專利落入NPE（專利蟑螂）手中，被用來對會員廠商興訟時，被控廠商才有條件、有範圍的獲得授權，也就是透過LOT組織相互撐起專利保護傘。他解釋，加入LOT聯盟，並非向競爭對手繳械（IP），而是買到對付專利蟑螂的保險。

王鵬瑜指出，智慧財產權（IP）早已成為國際間商業競爭手段的一部分，近年來更是被俗稱「專利蟑螂」的非專利實施實體（Non-Practicing Entity；NPE）運用做為對大廠興訟的工具。這類NPE已步向企業化及財團化，在市場上大量蒐購專利，並養了一群律師。而不是研發的NPE所掌握的專利，多達80%是蒐購而來。NPE不事生產製造，做的是利用專利向國際大廠興訟的生意。

王鵬瑜再舉例說明，早年遇到NPE騷擾的企業，往往考量到請律師上法院打官司，不但所費不貲，且耗時費神，多半會採取私下付費和解了事。近年來大企業的法務長們被專利蟑螂困擾的比例大增，且現今在財團的幕後支持下，NPE的胃口被養大，不再是花100、200萬美元就可以和解。而是以謀取十倍以上更大利益為目標，並改採長期纏訟模式進行，令製造大廠不勝其擾。

兩台廠被纏上 將捍衛權益

光是去年，台灣就有兩大廠商被專利蟑螂興訟的案例：2024年3月美國德州聯邦陪審團裁定，華碩生產銷售的電腦相關硬體零組件侵犯了ACQIS公司的二項專利，必須支付1,800萬美元（約新台幣5.7億元 ）的賠償金。雖然華碩主張這些專利無效，並強調自己並未侵權，但陪審團仍認定專利有效且華碩構成侵權。

ACQIS本身並不製造與生產產品，單憑握有專利控告各大廠，營收即節節上升，這樣不事生產的公司，被稱之為非專利實施實體（NPE）。

2024年8月，台積電在美國東德州被告專利侵權，一家註冊地在美國的Advanced Integrated Circuit Process LLC（AICP）公司，指控台積電侵害其所擁有的七項積體電路相關專利。

台積電為此公開聲明：「 台積公司是半導體產業的技術領導者，每年投入數十億美元獨立開發其領先業界的專利技術（光是2023年就投資了58億美元）。此案是由俗稱專利蟑螂的非專利實施實體（NPE）提出的典型案例，此案已進入法律程序，台積公司會透過司法程序捍衛自身技術。」

在台灣製造業期盼下，王鵬瑜透露，工研院去年召集26家半導體與資通訊業者代表，舉辦「台灣產業LOT聯盟等設說明會」，有多家半導體與資通訊大廠表達加入意願，工研院將加辦說明會，訂於6月24日舉行聯盟成立大會。