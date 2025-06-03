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材料KY發重訊 與合作夥伴簽MOU

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

材料-KY（4763）3日發重訊表示，該公司與合作夥伴簽訂合作備忘錄，雙方擬就醋酸纖維素產品之原料技術開發、產線應用及海外市場布局等領域展開合作，提升產業競爭力，預期有助於拓展公司醋酸纖維素產品應用範圍與海外市場機會。

該公司日前股東會指出，今年絲束產品取得埃及指標客戶的新訂單；另外，今年材料不排除將在台灣進行產業投資，目前初步看好金門縣，主因看好台商在福建落地，有望得大陸官方稅賦優惠。

至於東南亞設廠擬在印尼啟動合資布局，已在新加坡投資設立控股公司進行投資事宜，目前鎖定在印尼三大菸商之一，但需等印尼合作案較明朗後才會定案。

針對因應絲束需求與營運成長，材料已完成擴增絲束產能；其次，因應大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；3月並已啟用工與中峰化學規模相當的醋片新廠。

印尼

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