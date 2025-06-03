麗嬰房處分上海麗嬰房股權 為出售上海總部非撤離中國大陸

麗嬰房（2911）3日董事會決議，授權董事⾧代集團子公司LE Venture Co. Ltd簽訂上海麗嬰房嬰童用品有限公司（以下簡稱上海麗嬰房）股權出售合作備忘錄（MOU）。不過，公司表示，此舉並非退出中國大陸市場，而是為了活化資產、強化財務體質。

麗嬰房表示，公司積極活化中國大陸資產並落實在大陸輕資產的運營策略，近期已取得實質進展。目前規劃透過出售上海麗嬰房股權來達成此目標，並已成功找到有意願的投資人，若順利的話，會在年底前完成這筆交易。

董事會並正式授權董事⾧，全權負責與潛在買方洽談並簽署MOU。待雙方合作共識確認並完成MOU簽署後，公司將依規定辦理公告申報。

麗嬰房表示，在中國大陸有二家子公司，一為上海麗嬰房、一為蘇州麗嬰房，其中，上海麗嬰房主要運營項目為位於上海閔行區的的辦公大樓，此為麗嬰房在中國大陸的總部，目前除了一層自用外，其餘皆出租予外部企業，並帶來穩健的租金收入。據悉，該辦公大樓為20層樓，目前正在進行鑑價。

至於麗嬰房在中國大陸的門市主要則隸屬於蘇州麗嬰房，此部分目前並無出售計畫，但會持續縮減據點。公司先前表示，內部目標是在今年上半年進一步縮減至百家以下，且下半年將持續閉店。

麗嬰房董事長林柏蒼今年3月中旬曾表示，麗嬰房不會退出中國大陸市場，但將在大陸市場採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標在2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。