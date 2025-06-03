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國內機車市場5月銷售「冷颼颼」 三陽SYM品牌市占率遙遙領先

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽機車SYM品牌5月市占率達 43.8%，穩居市場銷售冠軍寶座。黃淑惠／攝影
三陽機車SYM品牌5月市占率達 43.8%，穩居市場銷售冠軍寶座。黃淑惠／攝影

國內機車市場5月銷售「冷颼颼」，5月的新車銷售55,743輛，購買汽機車都轉趨觀望只較上個月年增4.9%，為近三年來同期新低。三陽的SYM品牌依舊銷售遙遙領先，銷售量為2.44萬台，市占率達到43.8%。

5月國內機車市場三陽逆勢中銷售表現依舊突出，穩坐銷售一哥的寶座，總銷售量為2.44萬台，市占率達到 43.8%，光陽緊追在後，銷售台數為 1.54萬台，市占率為27.8% ， 山葉 9,594，市占率 17.2% ，國內的電動機車品牌 gogoro 2,041，市占率為3.7%。

累計前五個月市場總銷售為 26.99萬台，三陽SYM品牌銷售遙遙領先其他同業，銷售量為12萬台，市占率達 44.5%，第二名的光陽 7.29萬台，市占率為 27%， 山葉 4.6萬台，市占率 17.1% ， gogoro 8,863，市占率為3.3%。

三陽機車表示，5月為迎接母親節感恩季，推出一系列回饋活動，此外，國民旗艦車款「全新迪爵」也同步推出購車優惠，深獲消費者青睞，5月市占率達 43.8%，穩居市場銷售冠軍寶座。

其中，國民旗艦車款「全新迪爵」熱銷不斷，5月銷售達4,438台，穩居最暢銷機種。水冷機種JET SL+表現同樣亮眼，單月領牌數達2,978台，帶動整體JET家族總計領牌4,549台。另有全新上市、兼具動感與性能的MMBCU熱銷2,024台，搭配DRG二代、CLBCU與Fiddle車系穩定銷售，共同助攻銷量表現，展現三陽品牌的強勁產品力與市場號召力。

為迎接夏日購車潮，三陽同步推出全新風格車系 Fiddle DX 與 Fiddle 125，搭配「首購四重送」優惠活動，包括0利率分期付款、現金購車優惠6,000元、首購加碼購車金3,000元、贈送曜黑風格安全帽，滿足消費者對風格與實用的雙重需求。

三陽

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