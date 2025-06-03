中傑法說會／四大生產基地穩步擴產 十年內出貨拚倍增

製鞋大廠中傑-KY（6965）3日召開法說，董事長劉安哲表示，受外部環境不確定性影響，今年營收面臨挑戰。然而，中傑以積極耕耘更多品牌客戶應對，目前順利推進中，預期明年加速成長，因此持續穩步擴充產能，仍樂觀看待中長期展望。

此外，公司亦專注提升研發能量，布局中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地，力拚十年內(2034年)達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。

同時，公司以股東權益報酬率(ROE)為營運核心目標，運用靈活決策以兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達20%以上，優於同業平均的水準。

劉安哲指出，雖然短期上關稅政策等外部因素為營運帶來壓力，然而，公司在研發能力、產品品質與服務上仍深具優勢，目前正積極與更多品牌洽談合作機會，並順利推進中，因此對於明年的成長動能充滿信心。

面對全球供應鏈變化，中傑展現年輕團隊靈活應變的行動力，與長期戰略視野，穩步擴充中國大陸、越南、印度與印尼四大生產基地產能，以更彈性因應客戶需求。

劉安哲強調，中傑是少數已在印度設廠營運的製鞋廠，亦在中國擁有充足的產能基礎，並建立與當地知名品牌的合作關係，具備支援中印兩大內需市場的優勢。未來將持續深化與更多國際品牌的合作，協助他們加速成長，穩健邁向十年出貨倍增的目標。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約6,000萬美元。越南北件廠預計今年第3季投產，預期今年年產能可達11.2萬雙，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙。

印度廠在第2季持續擴充產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達210萬雙。印尼廠則已於東爪哇取得土地，預計最快明年底或後年初開始投產。

從長期觀點來看，由於品牌客戶重視供應鏈穩定性與規模能力，加上中國大陸和印度的在地產能有助服務當地龐大內需市場(local to local)，除可支援品牌在地成長外，也有助提升接單彈性與合作黏著度。

劉安哲說，中傑具備差異化優勢的四地生產基地布局，有助公司在全球供應鏈重構下掌握先機，持續擴大市占率與合作規模。

中傑今年第1季稅後純益為1.84億元，每股稅後純益1.27元。第1季合併營收61.1億元、年增17%，創同期新高。

第1季毛利率為13%，較去年同期減少4個百分點，主要因為擴產初期仍處學習曲線，加上部分中國廠產能未達預期，固定支出的人力成本影響毛利表現，但公司持續調整與優化中。

中傑創立於1983年，為國際知名運動品牌New Balance的長期合作夥伴，並成功打入中國大陸高端運動品牌安踏(ANTA)旗下的FILA、迪桑特 (Descente)及李寧(LI-NING)供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

中傑2024年合併營收為270億元、年增19%，銷售超過4,000萬雙鞋；今年3月於台灣證券交易所成功掛牌上市。