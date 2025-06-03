樂事綠能法說會／加速取得產品認證 持續爭取台電商機

樂事綠能（1529）3日召開法說會，樂事綠能表示，目前在手訂單約7億元，將持續積極爭取台電強韌電網計畫中的亭置式變壓器訂單，並將加速取得新材規產品認證，進一步擴大未來爭取台電訂單機會。

樂事綠能自結4月營收1.27億元，年增78.47%，稅前損益2,051.5萬元，第1季稅後純益510.8萬元，較去年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.03元。

樂事綠能指出，先前與子公司萬全營造共同投標，取得屏東縣恆春好室社會住宅新建統包工程，金額約6.7億元，另，手上還有台電亭置式變壓器以及比壓器、比流器、串流電抗器等訂單。

太陽光電業務方面，樂事綠能指出，目前旗下自有的太陽能光電案場建置容量約36MW，在建中的容量4MW，預計今年可完工掛表，去年售電收入貢獻約1.8億元，大約年成長一到兩成，預計今年在4MW完工掛表後，整體的售電收入可再成長，以1MW保守500萬元計算，大約可再增加約2000萬元售電收入，今年全年約可貢獻2億元售電收入。

樂事綠能指出，太陽能事業群因為政策的關係，較沒有像過去熱絡，有稍微停滯一點，但會持續積極爭取台電強韌電網商機，且會加速取得取得新材規產品認證，並提升製造的產能與品質。