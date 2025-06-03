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螢光玻璃片打入陸車廠 中釉：訂單能見度大幅提升

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中釉（1809）表示，公司近年積極投入新產品事業，目前螢光玻璃片已成功應用在汽車／電動車的LED車燈、軸型燈、方向燈等上，展現技術實力。接下來隨著電動車需求穩定成長，公司訂單能見度大幅提升；另外，應用在車內HUD抬頭顯示器也已量產，對新材料在光電產品應用持正面、樂觀態度。

中釉表示，接下來將以玻璃陶瓷為核心技術，將材料應用延伸擴展至光電、半導體等電子級應用上。

比鋰電池有更強續航力、更安全的全固態電池材料，目前產業正進入商轉量產的關鍵時刻；中釉表示，目前樣品正在客戶實驗端進行測試中，對於新材料應用持樂觀看法。

中釉今年首季營收達5.76億元，較去年同期5.91億元微幅減少2.5%，單季毛利率達20.03%，優於去年同期19.68%，稅後純益達875萬元，較去年同期0.18億元大減51.4%，每股純益0.05元、低於去年同期0.11元。

電動車 光電

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