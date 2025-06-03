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麗嬰房今晚7時召開記者會 決議出售上海麗嬰房股權MOU

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

麗嬰房（2911）3日宣布將在19時於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由陳仁沛總經理、尤淑儀副總經理說明董事會決議授權董事長代表子公司簽訂出售上海麗嬰房股權MOU。

麗嬰房屹立台灣童裝市場超過50年，受到大陸市場低迷影響，導致多年營運虧損，近年來持續縮減大陸門市，今則宣布出售上海麗嬰房股權MOU。

董事長林柏蒼曾表示，麗嬰房在中國大陸的困境有三，一是少子化，這讓整個市場變得愈來愈小，其次是當地環境競爭，從本土品牌到快時尚，不斷有品牌加入競爭，讓生意愈來愈難做，第三則是中國大陸近年消費力低迷，出現消費降級的現象，甚至不肯花錢，讓麗嬰房不得不重新評估中國大陸市場的策略，改以輕資產模式運營，專注品牌管理與電商通路，以降低營運成本並提升獲利能力。

麗嬰房4月遭證交所打入全額交割交易，5月公告臺灣廠房「於2024年底結束自有工廠生產，並全面採取委外生產模式」。並說明，未來營運策略將採取輕資產營運模式，專注品牌管理與電商發展，探索第三方物流及新零售媒體事業等新興領域。

麗嬰房日前指出，自2023年就已評估全面委外生產，經過一年的調整，2024年底結束自有工廠生產，生產製造由部分委外生產改為全面委外生產。

麗嬰房

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