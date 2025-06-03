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麗嬰房將出售上海麗嬰房股權！晚間七點重訊說明

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麗嬰房示意圖。聯合報系資料照
麗嬰房示意圖。聯合報系資料照

麗嬰房（2911）宣布3日晚間19時將於證交所3樓記者室舉行重大訊息記者會。會議由總經理陳仁沛與副總經理尤淑儀主持，針對董事會決議授權董事長代表子公司簽署出售上海麗嬰房股權的MOU（合作備忘錄）進行說明。

麗嬰房今年3月因打入全額交割股而震驚市場，為了改善現況，麗嬰房先前擬定五大改革措施，首先便是加速調整中國大陸市場的門市布局，以應對市場萎縮的挑戰。

其次，麗嬰房於去年底關閉台灣廠，整合兩岸供應鏈，藉由供應鏈移轉提升生產彈性、品質與成本效益。在台灣市場，則計劃籌備中大型複合式門市，以強化吸客能力。此外，亦積極開發新市場與新事業，如第三方物流業務及RMN數位廣告代理業務，以拓展營收來源。

資產活化方面，麗嬰房位於上海的辦公大樓共20層，除一層自用外，其餘皆出租予外部企業，帶來穩定租金收益，未來不排除出售，市場估值約4億人民幣。位於江蘇太倉的物流中心則已於2021年底透過售後租回方式處分，雖無所有權，但仍掌握租約，可視需求轉租他人。此外，對於去年關閉的台灣廠及蘆竹物流閒置土地，公司正規劃資產再利用，台灣廠區已轉作物流用途，並評估新業務發展與投資機會。

面對市場環境劇變，麗嬰房正加速調整經營模式，從關閉門市、整合供應鏈再到活化資產與拓展新業務，積極尋求轉型突破。然而，在少子化趨勢難以逆轉、電商與快時尚競爭激烈的壓力下，品牌能否成功翻身，仍取決於轉型策略的執行力與市場適應能力。曾經橫跨兩岸的童裝龍頭，如今正處於關鍵轉折點，未來能否穩住基本盤、再創新局，仍有待市場驗證。

麗嬰房 上海

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