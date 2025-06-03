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中傑布局中越印度印尼 年出貨量拚2034年逾8000萬雙

中央社／ 台北3日電

製鞋廠中傑投資控股公司董事長暨執行長劉安哲今天表示，雖然短期關稅為營運帶來壓力，但布局中國、越南、印度、印尼4大生產基地，力拚2034年達成年出貨量超過8000萬雙目標，盼規模倍增與穩健獲利成長。

中傑今天舉行線上法人說明會，劉安哲指出，儘管面對全球供應鏈挑戰，擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約6000萬美元。越南北𣴓廠預計今年第3季開始投產，今年年產能預期可達11.2萬雙，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙。

中傑規劃印度廠在第2季持續擴充產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達210萬雙。印尼廠已於東爪哇取得土地，預計最快明年底或後年初開始投產。

劉安哲說，中傑是少數已在印度設廠營運的製鞋廠，也在中國擁有充足的產能基礎，並建立與當地知名品牌合作關係，具備支援中、印兩大內需市場的優勢。

中傑統計，2025年第1季歸屬母公司淨利新台幣1.84億元，每股盈餘1.27元。第1季合併營收61.1億元，年增17%，創同期新高。第1季毛利率為13%，較去年同期減少4個百分點，主要由於擴產初期仍處學習曲線，加上部分中國廠產能未達預期，固定支出的人力成本影響毛利表現，公司持續調整與優化中；第1季營業利益率為3.1%，營業利益為1.88億元。

中傑投資控股自創立以來，即為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏（ANTA）旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧（LI-NING）供應鏈，成為共同研發的核心供應商。

中傑說明，2024年全年營收270億元，年成長19%，銷售超過4000萬雙鞋；今年3月於台灣證券交易所成功掛牌上市。

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