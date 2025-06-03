和泰整合集團資源 舉辦全台捐血串聯
響應日本豐田汽車提出的「Producing Happiness for All」遠景，和泰車（2207）集團自2012年起，連續14年舉辦全國性捐血活動，今年也攜手醫療財團法人台灣血液基金會，於今年6月3日(二) 至6月24日(二) 舉辦「2025 和泰集團台捐血串聯」，號召和泰集團關係企業、經銷商同仁，與車主及熱血民眾一同挽袖做公益，用實際行動支持全台醫療用血。
「2025 和泰集團台捐血串聯」動員全台和泰號捐血車，於台北、新北、桃園、台中、雲林、台南、高雄、宜蘭、花蓮等行政區內的TOYOTA營業所、GR Garage林口、公園等處設立共14個捐血場次，響應日本豐田汽車提出的「Producing Happiness for All」，和泰集團以量產幸福為使命，致力於整合集團公益資源。
在這次的捐血活動中，和泰汽車攜手和泰純青基金會；關係企業車美仕、和安保險代理人、和泰豐田物料運搬；經銷商北都汽車、桃苗汽車、高都汽車，一同製作捐血活動紀念品「虎力健康 大容量收納包」，要回饋給熱心參與的捐血人。
和泰集團進一步指出，除了長年投入募血活動的號召，和泰集團也是全台捐血車累計捐贈數最多的企業，自2011年起已捐贈13台和泰號捐血車。2024年所有和泰號共採血超過22萬袋，服務逾15萬捐血人次。未來和泰集團也將持續攜手關係企業、全台經銷商投入資源，積極發展多元公益活動，透過集團影響力回饋社會，為台灣創造更美好的環境與生活。
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