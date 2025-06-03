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可寧衛獲選高雄AI智能高效焚化爐BOT案最優申請人 擴大環保版圖

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
可寧衛公司。圖／截自官網
可寧衛公司。圖／截自官網

廢棄物處理業者可寧衛（8422）3日宣布，公司已獲選為「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」的最優申請人。法人認為，此案代表可寧衛集團在都市焚化爐市場的業務取得進展，進一步強化其環保事業版圖。

可寧衛指出，台灣多數都市焚化爐設備老舊，政府正推動汰換與整改工程。為此，公司憑藉其在事業廢棄物處理的經驗，並整合轉投資中台資源在焚化爐建置與操作方面的能力，深化在都市焚化爐市場的布局。

可寧衛進一步表示，公司在工程規劃、營運管理、空氣污染防制及法規遵循等方面，皆具備相關技術與管理能力。透過整合集團資源與跨場域營運，公司旨在提升其在廢棄物處理領域的競爭力。

此外，可寧衛也持續透過轉投資大云永續，推動數位解決方案以強化營運效率。目前，公司已在全場區導入自主開發的智慧管理系統與AI戰情室平台，全面升級場區即時監控、數據分析與異常預警機制，旨在打造數位化環保管理模式，為整體營運注入創新與永續動能。

展望未來，可寧衛表示，公司將持續整合本業基礎與創新動能，深化一般及事業廢棄物處理、資源循環與再利用等服務。公司目標是逐步建構一個完整且具前瞻性的環境永續生態系，同時兼顧營運績效與社會責任。

焚化爐 廢棄物 可寧衛

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