91 APP攜手輔翼科技 協助零售品牌數位轉型

零售全通路解決方案業者91APP*-KY（6741）3日宣布與EPR服務商輔翼科技戰略合作，結合雙方獨特優勢，深化零售系統虛實融合，協助零售品牌數位轉型，讓線上線下會員、商品、訂單、優惠券等更加融通，資訊掌握更為即時，店員服務能更到位，加速帶動全通路業績成長，落實真正的OMO經營效益。

輔翼科技是專注在百貨專櫃品牌ERP及POS的台灣領導服務商，深耕百貨零售二十多年，服務客戶橫跨流行服飾、珠寶飾品、童裝、鞋類、生活品類等樣態，具深厚零售流通業實務背景，藉雲端多元應用及系統高度彈性，為品牌實體門市與專櫃建置ERP、POS等系統，提供專業解決方案，促進營運效率提升。

91APP擁有D2C SaaS市場優勢，本次與輔翼科技攜手合作，更為零售品牌在OMO數位轉型上，拼上一塊關鍵拼圖。品牌客戶在雙方高度彈性且成熟的服務架構下整合全通路數據與系統，不僅可沿用原有門市與專櫃作業流程，更可無縫同步接軌線上線下會員、商品、訂單、優惠券等，使店員能精準掌握會員全通路消費情形，品牌亦能突破異質系統整合，增進全通路營運效率，做到真正的OMO虛實融合，發揮OMO最大化經營效益。

91APP董事長何英圻表示，OMO成敗關鍵在於要能融合，與輔翼科技合作能共同為品牌客戶突破系統融合的門檻，延伸開創更多百貨零售服務的應用場景，一步步落實OMO全通路營運，協助達到真正的OMO經營效益。

輔翼科技董事長丁光正表示，輔翼科技深耕百貨零售業多年，將業界經驗轉化為解決方案，此次攜手91APP，共同協助品牌客戶有效整合零售系統，為百貨專櫃OMO數位轉型帶來助力，更驅動品牌全通路銷售業績成長。