快訊

雨彈襲來！19縣市「暴雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

三大法人再賣超11.7億元 百億護盤主力不是外資

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

91 APP攜手輔翼科技 協助零售品牌數位轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

零售全通路解決方案業者91APP*-KY（6741）3日宣布與EPR服務商輔翼科技戰略合作，結合雙方獨特優勢，深化零售系統虛實融合，協助零售品牌數位轉型，讓線上線下會員、商品、訂單、優惠券等更加融通，資訊掌握更為即時，店員服務能更到位，加速帶動全通路業績成長，落實真正的OMO經營效益。

輔翼科技是專注在百貨專櫃品牌ERP及POS的台灣領導服務商，深耕百貨零售二十多年，服務客戶橫跨流行服飾、珠寶飾品、童裝、鞋類、生活品類等樣態，具深厚零售流通業實務背景，藉雲端多元應用及系統高度彈性，為品牌實體門市與專櫃建置ERP、POS等系統，提供專業解決方案，促進營運效率提升。

91APP擁有D2C SaaS市場優勢，本次與輔翼科技攜手合作，更為零售品牌在OMO數位轉型上，拼上一塊關鍵拼圖。品牌客戶在雙方高度彈性且成熟的服務架構下整合全通路數據與系統，不僅可沿用原有門市與專櫃作業流程，更可無縫同步接軌線上線下會員、商品、訂單、優惠券等，使店員能精準掌握會員全通路消費情形，品牌亦能突破異質系統整合，增進全通路營運效率，做到真正的OMO虛實融合，發揮OMO最大化經營效益。

91APP董事長何英圻表示，OMO成敗關鍵在於要能融合，與輔翼科技合作能共同為品牌客戶突破系統融合的門檻，延伸開創更多百貨零售服務的應用場景，一步步落實OMO全通路營運，協助達到真正的OMO經營效益。

輔翼科技董事長丁光正表示，輔翼科技深耕百貨零售業多年，將業界經驗轉化為解決方案，此次攜手91APP，共同協助品牌客戶有效整合零售系統，為百貨專櫃OMO數位轉型帶來助力，更驅動品牌全通路銷售業績成長。

POS APP

延伸閱讀

商業興觀點／活用數位工具 創新契機

元大人壽董事長異動 翁健接棒推動集團資源整合

台南市商業總會與商研院推動成立AI數據中心 今辦說明會

商業興觀點／數位轉型 企業競爭利器

相關新聞

台東「仁和好室」社宅動土 中央砸10億、估2028年完工

持續加強偏鄉住宅資源布建。國家住都中心3日在台東市舉行「仁和好室」社會住宅動土典禮，預計提供190戶居住單元，總工程經費...

林口「阿榮片廠」2.1億元賣了 專家：賣方一動作、交易買賣雙贏

據最新實價登錄資料，今年3月，林口知名電影設備、片場租賃公司「阿榮片廠」，以2.1億元出售太平嶺整棟三層樓的片廠，買家為...

輝達進駐北士科建商卻不敢大漲價 專家曝原因

輝達台灣總部確定落腳北士科，房市前景看好，日前華固（2548）董事長鍾榮昌更在股東會上宣布，在輝達利多以及營建成本攀漲下...

開第1槍！防私法人買宿舍炒樓 台中祭出4000萬宅限購令

私法人購屋政策再緊縮！內政部最新修正「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」，基於落實居住正義，加強審查以「宿舍」名義購屋...

自住風潮崛起！品牌建商推適居大坪數「真四房」成新寵

房市進入冷靜期，短期投資風轉為長期置產，消費者有更多時間與空間重新檢視產品結構與居住價值。市調顯示，近期三房、四房等中大...

台南3月房市交易量較去年同期衰退46% 新市漲最多佳里跌最重

台南市地政局統計3月南市住宅價格指數為147.07，較2月微幅下降0.08%，相較去年同期則微幅上漲2.89%。其中大廈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。