台東「仁和好室」社宅動土 中央砸10億、估2028年完工

持續加強偏鄉住宅資源布建。國家住都中心3日在台東市舉行「仁和好室」社會住宅動土典禮，預計提供190戶居住單元，總工程經費達10億3,112萬元，預計2028年完工，將成為台東縣第3處中央興建的社會住宅。

據介紹，「仁和好室」基地位於台東市更生路886巷旁，周邊鄰近公東高工、馬蘭國小、果菜市場與臺北榮總台東分院，生活機能便利，車程5分鐘可達市中心與卑南生活圈，8分鐘可到台東火車站，11分鐘到台東機場，交通連結四通八達。該案將興建2棟地上6層、地下1層建物，建築設計融合山海意象，以藍色丁掛磚與棕色隔柵妝點外觀，展現台東在地特色。

內政部次長董建宏指出，實現居住正義是政府對人民的重要承諾，透過興建社會住宅、推動租金補貼與包租代管等多元政策，保障青年、弱勢與年長者在不同人生階段都能安穩居住，國家應成為人民安居的靠山。

國家住都中心董事長花敬群也說，「仁和好室」不僅注重建築安全與全齡通用設計，更規劃無圍籬開放空間，提升社區友善與生活品質，並設置托嬰中心、長照據點及社區關懷空間，打造共融的住宅環境，另提及台東市首座中央社宅「海濱好室」將於今年底完工，預計年底前開放招租。

立委黃建賓則表示，雖然台東縣幅員遼闊，但人口集中台東市，住房需求高漲，期盼「仁和好室」落成後可為青年與在地家庭提供更多安穩選擇，感謝退輔會台東農場無償提供土地，促成本案順利動土。