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柏文股東會／今年將展店9個「健身工廠」據點

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

柏文 （8462）3日舉行股東會，該公司指出，今年將新增9處「健身工廠」營運據點，而新創品牌-「SKlub運動俱樂部」及「Buddy Body Workshop」也計劃分別於桃園及高雄展店，有助營運表現。

該公司股東會首先確認去年財報，稅後純益3.7億元，年增率達229%，每股稅後純益4.77元，年增率218%，為近四年新高。並通過配發現金股利4.2元。柏文指出，去年順利建置「健身工廠」8處新營運據點，截至2024年底，「健身工廠」廠館數已達77家，會員人數超過30萬人，較前一年度增加4.7萬名會員，為歷年最高，年增率達19%。

而依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國113年運動現況調查」資料顯示，民眾運動人口比例從112年82.6%提高至113年82.9%，民眾每次運動強度比例亦從112年48.4%提高至113年49.4%，顯示民眾愈來愈重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活中，健身市場長期成長明確。

該公司掌握此趨勢，健身工廠展店將更接近社區、更貼近生活。今年度市場滲透策略，將新增9處「健身工廠」營運據點；同時，新創品牌-「SKlub運動俱樂部」及「Buddy Body Workshop」今年計劃分別於桃園市及高雄市展店。

另外，在多角化及市場開發方面，柏文看好美國棒壘球運動市場成長，2024年轉投資大魯閣美國子公司約1億元，取得15%股權。未來也不排除在美國設置「健身工廠」第一個海外據點，將台灣連鎖健身房的成功經驗複製到美國。

柏文強調，今年「新店動能」、「同店成長」及「提升會員二次消費」將持續挹注營運增長動能，今年營收仍將顯著成長，獲利則會展現更強的增長幅度。

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