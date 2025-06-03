林口「阿榮片廠」2.1億元賣了 專家：賣方一動作、交易買賣雙贏

據最新實價登錄資料，今年3月，林口知名電影設備、片場租賃公司「阿榮片廠」，以2.1億元出售太平嶺整棟三層樓的片廠，買家為自然人，建物146.5坪、土地2214坪，屋齡已32年。

值得注意的是，該片廠目前原團隊仍持續營運，應是採「售後回租」方式做資產規劃。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，許多企業主在本業賺錢之後，會規劃將資金轉投資不動產，除了自用之外，也為公司累積資產。

張旭嵐指出，而在一定時間後，不動產增值出售、獲利了結，或因本業擴展需求，用做資金周轉，並採「售後回租」的方式維持本業的使用需求，這種資金靈活運用和「輕資產」的活化做法，已越來越常見於企業之間。

台灣房屋林口工一產專加盟店店東黃畇甯表示，今年3月交易的片廠，土地屬於都市計畫內農業區用地，換算土地單價約9.5萬元，價格合理。

黃畇甯指出，該地點坐落在林口和八里的交界處，通往八里的台北港相當近，未來新北105市道新闢道路工程完工後，將大幅改善林口和八里之間的交通，因此倉儲物流、貨櫃業者也相當適合在此區域ㄅㄨˋ局，籌設辦公室或倉庫據點。