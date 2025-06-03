輝達進駐北士科建商卻不敢大漲價 專家曝原因

輝達台灣總部確定落腳北士科，房市前景看好，日前華固（2548）董事長鍾榮昌更在股東會上宣布，在輝達利多以及營建成本攀漲下，華固在該區建案將調漲3~5%。不過，對於輝達入駐北士科幾乎人人喊漲的同時，營建股王只調漲3~5%，漲幅大大不如預期。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，輝達總部設點北士科，對區域房市無論是信心面或是實際買氣面，預期都會是大利多，甚至可成會成為新的房價「上不封頂」的區塊。

不過，即便如此利多，品牌建商推案卻相當謹慎，主要應該與「今年買氣太低迷」與「區域競品供幾不少」有關，因此，即便區域長線看好，建商推案還是相對謹慎。估計區域房市要真的大爆發、房價出現大漲，要真有大買氣出現，才會真的發生。

以今年買氣太低迷來說，雖然近年北士科房市火熱，目前區內新案動輒每坪百萬元以上，據實價資料顯示，北士科區域大樓房價已連四年平均單價都破百萬，近五年來區域房價從6字頭，直接跳到跳到三位數，已成為北市房價漲勢最猛的區塊之一。

不過，去年下半年以來，因受國內限貸與外部川普關稅戰影響，今年北士科生活圈買氣明顯大降，去年整年度區域大樓華廈產品成交達493間，但今年到5月底，實價至今僅揭露58筆成交，推估全年可能也僅一百多筆，買氣僅剩下去年的2成，也難怪即便有大利多，建商也不敢大漲價。

另外，區域競品供幾不少也是建商在北士科推案不敢隨意大幅調漲價格的關鍵。雖然目前北士科有著輝達進駐的利多，但因區域發展仍需時間，而且，目前北士科區域銷售中的新案量體高達千戶以上，在今年去化速度明顯放緩下，建商當然不敢隨意大漲價。目前區域建商因為輝達進駐利多而小幅調整價格，實際上有試水溫的意味，區域大漲行情還沒正式開始啟動。