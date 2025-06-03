鳳凰股東會／釋五大營運策略 擴增包機包船、爭取獎勵旅遊

鳳凰（5706）3日召開股東常會，由董事長張巍耀主持。面對疫後旅遊市場快速復甦，鳳凰提出五大營運策略，包括實施員工認購庫藏股、擴增包機包船業務、深化高端旅遊布局、爭取獎勵旅遊團體案，以及推動綠色永續旅遊，力拚穩健成長、鞏固市場地位。

鳳凰股東會會中順利通過各項財報與盈餘分配案，去年合併營收達31.45億元，淨利歸屬母公司業主3.02億元，每股稅後盈餘3.75元。股東會決議發放每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，合計3.25元，盈餘分配率逾八成，連續24年穩定配息。公司指出，去年在高機票、通膨推升團費的助力下，營收及獲利雙雙刷新上市以來新高。

鳳凰表示，今年營運五大重點，首要便是實施員工認購庫藏股。繼去年年底恢復員工持股信託，公司於今年第1季實施員工認購庫藏股，有助激勵員工士氣並留任優秀人才。

其次，增加包機、包船業務，提高成長動能。已上架日本東北(花卷/仙台)包機，提供赴日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇。另增加日本鳥取直飛航班，旅遊山陰山陽地區更便利。基隆為母港之遊輪部分提供歌詩達郵輪、麗星郵輪探索星號及MSC榮耀號，提供旅客多重選擇。

同時，為滿足高端旅遊市場需求，頂級歐洲河輪包船已完成2025-26年多瑙河、萊茵河、法國隆河產品上架銷售，市場反應熱烈。金鳳凰英、愛16天獲得國際金旅獎肯定，金鳳凰瑞士、北歐極光屋等也受旅客青睞。並持續推廣高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊。

鳳凰亦積極爭取獎勵旅遊團，尤其獎勵旅遊市場在今年持續蓬勃，鳳凰除年初已完成千人遊泰國外獎勵案，其他長短線需求仍強勁，將努力爭取，以期為營收成長增添動能。

此外，鳳凰也持續推動綠色旅遊以符合ESG永續經營，像是號召員工參與淨山淨灘活動，持續在公司旅遊產品中，規劃加入環保永續元素，推動綠色旅遊、符合綠色採購範疇。