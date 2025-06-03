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開第1槍！防私法人買宿舍炒樓 台中祭出4000萬宅限購令

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
私法人購屋政策再緊縮，禁止私法人在台中市購買逾4000萬元高價宅供宿舍使用，圖為台中市區大樓林立。記者趙容萱／攝影
私法人購屋政策再緊縮，禁止私法人在台中市購買逾4000萬元高價宅供宿舍使用，圖為台中市區大樓林立。記者趙容萱／攝影

私法人購屋政策再緊縮！內政部最新修正「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」，基於落實居住正義，加強審查以「宿舍」名義購屋案，禁止私法人在台中市購買逾4000萬元高價宅供宿舍使用，成為全台首宗地方性限購令，引發關注。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，政策立意良善，但高價住宅已是另一個市場，影響一般民眾有限，目前法人購置多數有其財務規劃需求，擴及宿舍最終應會讓3500萬元至4000萬間交易暴增，若市場夠大，甚至衍生新興商模，後續發展值得注意。

依據內政部2024年5月17日最新修正「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」，對於以宿舍用途取得住宅房屋依規審查，禁止私法人取得高價住宅，且每月員工人數應達5人以上，其取得住宅房屋應符合規範用途，以避免住宅短期炒作，維護國人居住權益。

地政局長曾國鈞提醒，依照最新修正的「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」規定，許可文件的有效期限，成屋自許可日起1年內有效；若為預售屋及新建成屋者，則自辦竣建物所有權第一次登記日起1年內有效。此外，登記完畢後，5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，藉以落實長期使用的政策目標。

地政局說明，內政部自2023年起即訂定「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」，規範私法人購屋須符合下列用途，一、宿舍；二、供居住使用之出租經營；三、合建或參與都更及危老重建；四、老人、護理、長照等衛生福利機構場所；五、合作社為設置住宅公用設備；六、其他經中央主管機關公告者。

地政局指出，如有疑問歡迎來電洽詢；相關申請書表及填寫範例可至內政部地政司網站（網址：https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/1150)下載。

宿舍 內政部

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