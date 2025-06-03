星宇即將直飛加州安大略 大使郭泓志開球助陣

星宇航空（2646）2日正式開航北美第四個航點加州安大略，為經常往返大洛杉磯的旅客提供更優質舒適的選擇，首航特別邀請台灣之光郭泓志以安大略宣傳大使的身份蒞臨現場，並分享他親身進出安大略機場的輕鬆體驗。

星宇航空梁文龍商務長表示，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，能大幅提升旅客的整體旅行體驗。星宇航空持續強化北美與亞洲之間的航網布局，透過安大略新航點串聯我們綿密的東南亞航線，預期將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。

首航活動於桃園國際機場第二航廈D1候機室舉行，現場以棒球為主題，結合主題航班角色SNOOPY，打造出可愛又歡樂的開航氛圍。宣傳大使郭泓志一現身便吸引眾人目光，不僅擔任首航儀式的「開球嘉賓」，現場更親自分享搭乘星宇航空的體驗及安大略機場的便捷環境：「我曾在加州旅居多年，非常開心擔任星宇航空安大略航線宣傳大使，安大略機場地點便利、動線流暢，加上星宇航空舒適的設備與貼心服務，讓整段旅程變得非常輕鬆，是連接台灣與南加州的絕佳選擇。」

活動現場也設計了趣味十足的「棒球九宮格」投擲挑戰，由投手郭泓志與星宇空服員上演一場精彩對決。星宇航空特別邀請旅客一起下注，預測勝負，成功猜中的旅客即可獲得由定義視聽美學的Sony提供的HT-AX7隨身劇院組合，以及「不死鳥」郭泓志親筆簽名棒球等好禮，讓現場氣氛熱鬧非凡。