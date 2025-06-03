鳳凰股東會／看好旅遊市場發展 推五大策略搶市

鳳凰（5706）3日召開股東常會，對於新年度的展望依舊持樂觀看法，推動五大策略，瞄準市場商機，增加包機、包船業務，提高成長動能，滿足高端旅遊市場需求，爭取獎勵旅遊團，激勵員工推留才策略，持續推動綠色旅遊滿足旅客多元化需求。

鳳凰股東會中順利通過各項財務報表、盈餘分配及相關議案。2024年受惠旅遊市場復甦，旅遊需求呈現成長趨勢。在高航空票價及通膨影響，旅遊成本增加，旅遊團費上揚，帶動公司整體營收成長，並創下上市櫃以來營收及獲利雙新高紀錄，合併營收31.45億元，稅後純益3.02億元，每股稅後盈餘3.75元。股東會並通過發放每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，共計3.25元，保持上市櫃24年以來連續發放股利，盈餘分配率超過80%。

展望今年度，雖然全球經濟大環境變化多端，旅遊市場長期需求看旺，鳳凰推五大營運策略搶市，首先，激勵員工推留才策略，今年第1季實施員工認購庫藏股，這是繼去年年底恢復員工持股信託，再度推出激勵員工士氣留才策略。

第二，增加包機、包船業務，提高成長動能，已上架日本東北(花卷/仙台)包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇。另增加日本鳥取直飛航班，旅遊山陰山陽地區更便利。基隆為母港之遊輪部分提供歌詩達郵輪、麗星郵輪探索星號及MSC榮耀號，提供旅客多重選擇。

第三滿足高端旅遊市場需求，頂級歐洲河輪包船已完成2025-26年多瑙河、萊茵河、法國隆河產品上架銷售，市場反應熱烈。金鳳凰英、愛16天獲得國際金旅獎肯定，金鳳凰瑞士、北歐極光屋等也受旅客青睞。並持續推廣高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊。

第四爭取獎勵旅遊團商機，獎勵旅遊市場在今年持續蓬勃，除年初已完成千人遊泰國外獎勵案，其他長短線需求仍強勁，將努力爭取，以期為營收成長增添動能。

第五符合ESG永續經營，持續推動綠色旅遊，符合ESG永續經營，節能減碳、環保愛地球，號召員工參與淨山淨灘活動。持續在公司旅遊產品中，規劃加入環保永續元素，推動綠色旅遊、符合綠色採購範疇。