自住風潮崛起！品牌建商推適居大坪數「真四房」成新寵

房市進入冷靜期，短期投資風轉為長期置產，消費者有更多時間與空間重新檢視產品結構與居住價值。市調顯示，近期三房、四房等中大坪數產品逐漸回歸主流，包括寶輝、雙橡園、舜元、順天、麗晨等品牌建商紛紛調整規劃策略，聚焦實用型家庭格局，回應自住買盤對空間彈性與生活品質的重視。

內政部不動產資訊平台統計，今年第1季全國住宅移轉中，45坪以上產品占比達17.08%，創近一年來新高。雖然整體買氣尚未明顯回升，但產品結構已出現調整，顯示自住需求正取代短期投資，成為市場主力。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，隨著市場逐步回歸理性，自住需求重新站上主流，消費者對住宅產品的期待也不再只是「買得起」，而是「住得好」。

過去市場過度追求小坪數、高坪效，壓縮型格局一度大行其道，但現階段買方更重視空間的實用性與長期生活機能，也促使品牌建商回歸實用型規劃主軸，重新聚焦在三房以上、具完整空間配置的產品設計。

近期包括13期的「順天MR.L」、單元十二的「雙橡園2045」、單元二「精銳ABBA瑞至」等個案，皆以40坪以上、三房以上配置為主，具備價格與成交量雙強表現。14期也從過往投資主導，轉變為自住族群的熱門選項，尤其對「真三房」、「真四房」的需求明顯增加。

其中，近期推案火熱的14期洲際段，舜元建設最新推出區域罕見的大尺度純住宅規劃，基地面積廣達千坪，同時臨崇德十九路與洲際路園道，更是區域唯一採獨棟超高層住宅設計，產品主打三至四房格局，並於公設空間導入運動主題設計，推出呼應區域特色「三球野奢宅」概念，在標準自住產品中建立獨特性，為區域增添話題熱度。

寶輝建設於美和段推出的「寶輝Park」亦受到矚目，建築設計由日本NIHON SEKKEI與美國JOHNSON FAIN聯手打造，根據實登資料，目前已有過半買方一次購買兩戶。

「寶輝Park」主力產品為80坪豪宅，已購族群多為企業家、自營商或家族共同置產，常見一人一戶、子女相鄰的居住模式，產品配置與戶數規模，皆展現出品牌對中高端自住市場的深度經營。

另外，同樣熱門的八期重劃區，麗晨建設在文心南五路與永春東二路口推出預售新案「麗晨這山那」，也將推出45坪3房產品搶攻換屋客群，延續其「風、光、水、綠」的建築DNA，尚未公開已吸引高度詢問。

精銳在沙鹿南斗路推出的新案，規劃38至44坪產品，也是海線最適居坪數個案，引起熱烈討論。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，從第一線觀察來看，不少原本考慮兩房產品的買方，在評估家庭成長、未來換屋成本與總價彈性後，轉向選擇三房甚至四房產品。