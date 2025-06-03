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台南3月房市交易量較去年同期衰退46% 新市漲最多佳里跌最重

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市2025年3月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2025年3月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／南市地政局提供

台南市地政局統計3月南市住宅價格指數為147.07，較2月微幅下降0.08%，相較去年同期則微幅上漲2.89%。其中大廈的價格指數153.28，透天住宅的價格指數137.68，與前期相較，分別微幅下降0.11%、0.03%。觀察各行政區住宅價格指數，多數行政區較前期呈現微幅下跌趨勢，然與去年同期相較都微幅上漲。

另，交易量較前期增加了23.21%，多數行政區的交易量都有增加趨勢，特別是歸仁區的交易量增幅266.67%最多，佳里區增幅206.45%居次，反觀下跌部分以安南區交易量跌幅19.31%較為顯著。但和去年同期相較，大幅衰退46.44%。

市長黃偉哲表示，南市持續推動各項建設，帶動地區發展。例如大南方新矽谷計畫結合民間單位資源，投入AI、機器人等新興科技發展，包含創新研發、數位轉型與減碳發展，形成產業群落，帶動周邊產業鏈、環境、交通發展，穩定帶動大南方科技S廊帶發展。另社會住宅部分，公辦都更「宜居成功」、「宜居仁愛」已逐步完成招租及抽籤，「宜居小東」也近完工階段，預計年底招租，期望落實居住正義，逐步提升供給量能。

地政局長陳淑美分析，今年3月國內經濟景氣信號分數34分，與前期（2月）相較跌3分，燈號維持為黃紅燈。國發會表示受國際關稅政策及產能競爭影響，銷售面及股價指數轉為黃紅燈，製造業信心指標則轉呈黃藍燈，另領先指標轉為下滑，同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續成長態勢。

本期住宅價格指數多數行政區微幅下跌，交易量方面，全市3月建物移轉棟數1550棟，較前期雖增加23.21%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退46.44%，反映第七波信用管制政策，緊縮不動產貸款資金，對市場的壓抑效果已經浮現。

觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期微幅下跌，其中以佳里區的月跌幅最高，較前期相較微幅下跌0.32%，其次為歸仁區以及安平區，月跌幅分別為微幅下跌0.18%和0.15%。若與去年同期比較，多數行政區價格指數微幅上升，漲幅最高的前三個行政區依序為新市區6.32%、新營區5.85%、佳里區（5.38%）。

另，交易量前三名分別為永康區204棟、南科區域179棟、東區134棟。與去年同期相比，新市區和歸仁區增幅最為顯著，本期交易量分別增加60.29%、18.63%，相較下，安南、安平以及善化區交易量皆下跌逾6成，限貸措施對各行政區交易量的影響明顯。

台南市2025年3月住宅價格月指數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市2025年3月住宅價格月指數及變動率。圖／南市地政局提供

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