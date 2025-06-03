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2025年車牌英文代碼意見調查出爐 9組車牌將不予製作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
車牌示意圖。圖／嘉義區監理所提供
車牌示意圖。圖／嘉義區監理所提供

公路局表示，我國因社會文化、民眾使用習性以及民情習俗等因素，對於車輛號牌英文代碼之特殊含義、合適性(諧音或不雅)觀點可能不同，為蒐集各方意見作為製作時之參考，自2021年起，將各年度2年內預計製作之號牌代碼列於監理服務網進行調查。

公路局指出，今年度車輛號牌英文代碼意見調查期間2月24日至4月24日，調查範圍為自用小客貨車、普通重型機車、電動營業小客車、電動普通重型機車、電動輕型機車等5車種，調查題目共有9組英文代碼，統計6,543人次參與投票，認為不合適比例達10%以上之代碼共９組，包括自用小客(貨)車之CGY(GY不雅諧音)、CKD(慢性腎臟病)；普通重型機車之PLA(PLA中國人民解放軍縮寫)、PLZ(PLZ拜託please縮寫)、PPL(PPL人們people縮寫)；電動營業小客車之EAP(EAP員工協助方案)；電動普通重型機車之ETC(ETC高速公路電子收費系統)；電動輕型機車之EXM(EXM打擾Excuse me縮寫)、EXP(EXP有效期限縮寫)。

前述經調查不合適比例達10%以上之號牌代碼，公路局表示將列為暫時保留、先不予製作，本次調查結果將作為未來號牌製作之滾動檢討參考依據。

英文 習俗 投票

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