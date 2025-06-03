不動產投資新流行！林口片廠也售後回租了

實價揭露，林口知名電影設備、片場租賃公司「阿榮片廠」，今年3月負責人以2.1億元出售太平嶺整棟三層樓的片廠，買家為自然人，該片廠目前原團隊仍持續營運，應是採「售後回租」方式做資產規劃。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，打炒房「打住不打工商」，工商用不動產交易平穩，也使售後回租交易模式升溫，不少買家樂當現成包租公。

台灣房屋集團趨勢中心觀察同樣採售後回租的案例，去年11月，東森國際公告出售台北大安區復興南路一段商辦，共約5.12億元，目前仍為該公司企業總部使用。

另外，永和樂華夜市一處老牌鍋貼店面，去年6月成交4,714萬元、單價162萬元，也是由鍋貼店繼續營業。

還有連鎖補教業與產險業也出售手中資產但留在原址繼續經營，像是和泰產險以13.27億元出售中正區忠孝西路的53年整棟商辦，總建坪達1,636.75坪，為站前商圈近年成交總價最高的商辦交易。

張旭嵐表示，許多企業主在本業賺錢之後，會規劃將資金轉投資不動產，除了自用之外，也為公司累積資產。而在一定時間後，不動產增值出售獲利了結，或因本業擴展需求，用作資金周轉，並採「售後回租」的方式維持本業的使用需求，這種資金靈活運用和「輕資產」的活化做法，已越來越常見於企業之間。

台灣房屋林口工一產專加盟店店東黃畇甯表示，今年3月交易的片廠，建物146.5坪、土地2,214坪，屋齡已32年。土地屬於都市計畫內農業區用地，換算土地單價約9.5萬元，價格合理。

他表示，該地點坐落在林口和八里的交界處，通往八里的台北港相當近，未來新北105市道新闢道路工程完工後，將大幅改善林口和八里之間的交通，因此倉儲物流、貨櫃業者也相當適合在此區域佈局，籌設辦公室或倉庫據點。