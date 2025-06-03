股東會紀念品轉手商機旺 中鋼、聯電居熱搜

股東會旺季來臨，股民最期待配發的「股東會紀念品」再掀話題，成近期熱搜關鍵字。Yahoo奇摩拍賣觀察平台數據發現「股東會紀念品」關鍵字近期熱搜成長逾7成，不僅引發網路討論與收藏熱度，更帶動轉賣市場火熱。

Yahoo奇摩拍賣同步公布2025股東紀念品TOP5熱搜榜，今年中鋼（2002）、宏碁（2353）、聯電（2303）等品牌紀念品紛紛上榜，從純鈦環保瓶、旋轉手機支架，到IP聯名鋼珠筆，實用、高顏值兼具收藏話題，一躍成為網購轉賣新寵。

連續3年入榜的中鋼今年發送近130萬份「純鈦永續輕巧瓶」，兼具輕量、環保與高顏值亮點，一舉奪下Yahoo奇摩拍賣熱搜冠軍，搜尋量成長逾6倍；宏碁「旋轉手機支架」則憑藉辦公實用性拿下第2；而聯電再度攜手知名IP「咖波」推出「聯名鋼珠筆套組」可愛外型且多色變化超吸睛，引爆超高網路討論度，奪下熱搜第5，締造連續5年上榜紀錄；日月光（3711）「微波保鮮盒」、台泥（1101）推出的「多功能雙色蓋毯」等日常隨手小物也入榜；其餘像是富采（3714）「黃阿瑪聯名碗」、華南金（2880）推出「熊大造型杯」則以可愛萌感成功圈粉。

根據觀察，今年的股東會紀念品多以「永續實用」、「IP聯名」與「設計感」三大特色吸引股民關注，如永豐金（2890）推出的「金元包」保溫袋套組以環保材質製成，搭配玻璃便當盒與時尚造型，實用與設計感兼具；而IP聯名依然經典不敗，除了聯電與咖波經典聯名創造話題外，富采繼去年與「黃阿瑪的後宮生活」聯名帆布袋大獲好評後，今年再推出「黃阿瑪聯名碗」搶攻「貓奴經濟」話題；華南金則靠「LINE FRIENDS熊大造型杯」萌度爆表、引發收藏熱潮。此外，凱基金控（原名開發金）的「電子胡椒研磨器」走實用居家餐廚路線，廣受主婦喜愛。

因應股東會紀念品購買與轉賣需求增，Yahoo奇摩拍賣推出「股東會紀念品專區」，一次網羅各家股東會紀念品，不需參股、免排隊也能輕鬆購買，隨時享受挖寶樂趣。