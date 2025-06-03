六福股東會／雙軌並進擴大布局 啟動全面加薪

六福（2705）3日召開股東常會，會中通過2024年財報，集團正積極擴大資產活化與布局；六福今年已啟動全面加薪，除新進員工外，有97%員工受惠。

六福成功掌握市場疫後旅遊潮脈動，展現營運能力，合併營收達23.24億元，年增5%，稅後盈餘約0.89億元，每股稅後純益(EPS)0.46元，正式轉虧為盈，終結8年來虧損。

集團正積極擴大資產活化與布局，除觀光本業積極尋覓標的以擴展新點，不動產開發也已加速推展，原六福客棧改建的六福酒店式商辦於明年完工，關西六福莊二期正緊鑼密鼓進行籌備，未來將鎖定頂奢客群，結合六福國際級動物專業，打造無可取代的國際度假村，以擴大集團營收量能。

為因應集團發展，吸納更多優秀人才，六福今年已啟動全面加薪，除新進員工外，有97%員工受惠，隨著集團營收增長加速，員工獎金發送更是不手軟，自去年11月至今，半年內發出獎金超越過往，平均每人約2個月獎金，績優同仁最高可領到近4個月，大方與員工共享公司成長紅利。

六福更進一步優化員工福利制度，投入關鍵人才培育發展計畫，並持續開放集團及所有子公司員工，包含長期時薪員工等參加「員工持股信託」計畫，藉此吸引優秀人才並實踐育才、用才、留才政策，與員工共榮共好，全年度人力資源投入破億元。

展望今年飯店住房狀況已超越去年水準，台北六福萬怡酒店發揮四鐵共構交通優勢，成功串聯展會、演唱會、運動賽事等商機，吸引國內外遊客，打造北台灣及東台灣景點旅遊門戶；關西六福莊則主打動物園飯店，以獨有的生態體驗強化親子客黏著度；六福村主題遊樂園以各種主題慶典強力吸客，更針對企業家庭日推出客製化及包場活動，都將成為集團強勁動能，穩健邁向永續經營。

針對觀光業長期缺工問題，六福表示，政府開放引進海外勞工補足基層觀光缺口方向正確，不僅可解救國內觀光業缺工嚴重導致量能不足問題，也期待政府配套可更明確，讓業者有足夠時間因應，另也希望政府可提供更多延伸配套，讓現有外籍實習生能持續留任，更能提升企業培養多元化觀光人才的動力，國內觀光人才也才能進一步提升為高階管理階層，對於國內的觀光產業長遠發展是一大助力，有助台灣的觀光業國際競爭力。