逆風創價、中和一坪成交122萬！專家：還有兩處會破百

中和房價飆新高，實價揭露，預售案「漢皇方圓」14樓戶今年4月以總價2,161萬元售出，換算每坪122萬元，超越永和、新店、三重，幾乎追平板橋。

漢皇方圓基地位於中永和交界的中和路，近四號公園、捷運永安市場站，基地約452坪，規畫地上15層，地下4層，1至3房中小坪數產品，實價目前共揭露28筆，成交單價多在一坪110萬以上，單價最高的14樓戶，僅17.7坪。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，去年新北房價大躍進，除了板橋新板特區，永和、新店、三重預售案也紛紛站上一坪百萬，其中新板地區「三輝白昀」一坪122.9萬元排名第一，三重潤泰CITY PARK一坪也達114.5萬。

他表示，去年第4季央行重手打炒房後，房市急轉直下，不少地區甚至已奄奄一息。部分建案仍能逆風高飛，持續創高價，多具有三條件，一是地段精華，如漢皇方圓近公園又近捷運站，三重潤泰CITY PARK為三重站共構案。

二是建商有口碑，如漢皇建設、三輝建設都是在地老字號建商，潤泰則是品牌建商。

第三是區域供需失衡。近年永和預售供給量極少，新案頻頻締造高價，供給不足加上價格高昂，導致買盤外溢至中和，漢皇方圓為小宅規劃，同區段同條件的產品本身很稀少，成交單價才有辦法飛高高，一般建案無法複製。