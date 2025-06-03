7-ELEVEN 布局自有電商生態系 迎戰618購物節

迎接電商年中最大檔「618購物節」商機，統一超（2912）7-ELEVEN串聯「7-ELEVEN i預購」、「iOPEN Mall」、門市團購平台「i划算」以及「交貨便」、「賣貨便」等服務打造自有電商生態系，再整合全台超過7,000家門市的寄取件據點，統計全年寄取貨件數已達上億件。

今年在景氣波動影響下，「7-ELEVEN i預購」觀察消費者傾向於有深度優惠的檔期「一次性大量補貨」。「7-ELEVEN i預購」自6月1日至30日展開「618年中大促」活動，全站不限金額天天免運，指定品項再享5% OPENPOINT點數回饋，帶動整月買氣，預估今年618檔期在季節家電與纖體保健等類別商品帶動下，可較去年成長一至兩成。

iOPEN Mall今年5月迎來開站兩周年，服務店家已突破11萬家、上架商品數逾440萬件，618年中慶活動不僅推出折價券現領現折、OPENPOINT贈點等多重優惠，更展開最新會員招募活動，即日起至6月30日以OPENPOINT會員身份註冊成功為iOPEN Mall會員者，直接送100元購物金。

7-ELEVEN串聯全台逾7,000家門市，提供多元支付與寄取件管道，除自有電商平台「7-ELEVEN i預購」、「iOPEN Mall」外，也支援其他市場主流C2C平台使用「賣貨便」、「交貨便」服務，更領先同業首創「安心取」服務，每逢電商重要檔期，可帶動寄取件量能較平日成長超過兩成。