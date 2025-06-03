響應世界自行車日 國環院號召民眾雙輪體驗環教之美

為響應聯合國「世界自行車日」（6月3日），國家環境研究院（以下簡稱國環院）特別號召台中地區的環境教育設施場所及逾百位民眾，騎上單車沿著后豐鐵馬道，實踐對低碳生活與永續未來的行動承諾。

此次騎行活動，國環院自「環騎全台46條自行車路線」中，精選中部地區最受歡迎的「后豐鐵馬道」作為主軸路線。該路線沿舊鐵道規劃而成，沿途景致宜人，適合闔家共騎、親近自然。

國環院院長劉宗勇表示，目前全台共有276處通過認證的環境教育設施場所。本次活動特別邀請其中7處位於台中地區的設施共同參與，包括：朝陽科技大學、寶之林廢棄家具再生中心、豐原資源回收場、大甲溪發電廠、石岡壩水源特定區水資源回收中心、東勢林場遊樂區，以及國立自然科學博物館，充分展現在地環教力量的連結與推廣。

本次活動路線從后豐鐵馬道出發，沿著東豐鐵馬道一路騎行至石岡壩水源特定區水資源回收中心。為補充同騎夥伴水分，國環院特別在中途設置奉茶站，也藉此鼓勵民眾攜帶個人環保杯，減少一次性容器的使用。國環院呼籲大眾踴躍下載使用「奉茶APP」，該APP可以知道最近的奉茶站在何處，讓免費喝水如同到便利商店買水一樣方便。每使用1次「奉茶APP」，就可能減少1個廢棄塑膠瓶。由於在減塑行動中的卓越貢獻，「奉茶APP」曾榮獲2020年「總統盃黑客松」首獎肯定。

活動當天，參與者不僅感受低碳交通的騎乘樂趣，亦在石岡壩水資源回收中心參加環境教育課程，深入認識生態保育與永續生活等議題。此次活動不僅提升民眾對自行車作為綠色交通工具的認識，更成功串聯地方環境教育設施與社會大眾，實質擴展環境教育的深度與廣度。許多參與者表示「這不只是一場單車活動，更是一段學習與省思的旅程。」當您來到東豐鐵馬道，也不妨順道走訪鄰近的環教場所，親身體驗一趟富有意義的綠色教育之旅。

劉宗勇院長補充，本次活動不僅是一次具象徵意義的綠色旅遊行動，更透過與在地環境教育設施的結合，強化社會大眾對低碳交通與環境保護的認知。國環院期盼能鼓勵更多民眾在旅遊規劃中納入環境教育設施，選擇綠色交通工具、環保餐廳或友善環境的旅宿，為環境永續盡一份心力。

暑假即將來臨，您是否也想來一場與眾不同的旅行？目前全台已有276處通過認證的環境教育設施場所，其中多數座落於環騎46條自行車路線周邊，非常適合安排結合騎乘與學習的綠色旅程。