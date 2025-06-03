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日東紡發出漲價通知 法人估：富喬等有望受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

日東紡（Nittobo）發出漲價通知，對於複合材料事業本部經營的玻璃纖維產品，包含粗紗、短切原絲、短切原絲氈、粗紗布、短切纖維、表面氈等，將自8月1日起，價格調漲20%，法人機構認為，此為工業等級玻纖產品，與應用於科技產業的電子級玻纖產品有所不同。

分析師指出，Nittobo另於稍早5月9日決算說明會提到，電子級特殊玻布NE- glass、NER-glass、T-glass需求強勁，供應量雖有限，然並未處於漲價狀況，亦預期三類特殊玻布所有產品現狀不會出現變化。

因此，日東紡工業級玻纖產品受成本驅使調漲價格，短期內尚未蔓延至電子級玻纖產品，然台灣PCB上游玻纖廠富喬（1815）的工業級玻纖紗營收約占玻纖紗整體營收40%，或有題材激勵效果。

營收 漲價 富喬

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