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南僑股東會／董事長陳飛龍：有信心業績穩健成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
副董事長陳正文(左)大陸「內卷」很嚴重，在一個緩慢復甦的軌道上。黃淑惠攝
副董事長陳正文(左)大陸「內卷」很嚴重，在一個緩慢復甦的軌道上。黃淑惠攝

全球經濟大環境變動大，南僑（1702）董事長陳飛龍跟股東分享，南僑有信心在逆境中業績穩健成長；因最近喉嚨不適，股東會的報告及討論事項則交給副董事長陳正文主持。

南僑股東會通過配發現金股利2.5元。陳飛龍指出，南僑營運超過一甲子，經歷掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，靈活動態的企業組織、開創多元的經營模式，創造顧客、消費者、社會及產業多贏局面。

陳飛龍分享，南僑從未停止前進的腳步，無論過去面對石油、金融危機，還有其他各種挑戰，南僑始終都能穩健前行。目前關稅、匯率等干擾，南僑早已有充分的因應措施，這些準備並不是現在才開始，每一次都提早規劃、超前部署，請股東會放心。

陳正文分析，中國大陸經濟持續復甦當中，南僑進入大陸時間非常早，看過各種經濟變化，全世界都亂，兩個大人吵架，大陸的消費還是非常保守，大陸「內卷」很嚴重。以上海（5876）餐飲布局來分析，人流有開始增加，但人均消費沒有增加。

其中，南僑大陸油脂事業經營28年，全方位的顧問式服務與客戶成為生命共同體，致力成為客戶心中唯一烘焙的夥伴。上海南僑已在新加坡、香港及泰國成立子公司，成功將大陸烘焙油脂產品行銷至港澳與東協市場，擴大經營據點服務領域。

未來發展策略，南僑持續加碼投資各事業部生產基地、設備、人才、研發等，目前食品營收已超過全集團營收的 98％。持續發展以食安高規格及健康趨勢潮流商品，全方位提供客戶經營之所需。競爭環境：以家品事業為例，持續開發符合消費者不同場景所使用的環保洗劑用品，更多功能性及細膩化的服務分眾市場。

南僑董事長陳飛龍(中)對今年營運展望有信心，因喉嚨不適股東會報告及討論事項則交給副董事長陳正文主持。黃淑惠攝
南僑董事長陳飛龍(中)對今年營運展望有信心，因喉嚨不適股東會報告及討論事項則交給副董事長陳正文主持。黃淑惠攝

股東會 消費 南僑

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