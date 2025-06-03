南僑股東會／董事長陳飛龍：有信心業績穩健成長

全球經濟大環境變動大，南僑（1702）董事長陳飛龍跟股東分享，南僑有信心在逆境中業績穩健成長；因最近喉嚨不適，股東會的報告及討論事項則交給副董事長陳正文主持。

南僑股東會通過配發現金股利2.5元。陳飛龍指出，南僑營運超過一甲子，經歷掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，靈活動態的企業組織、開創多元的經營模式，創造顧客、消費者、社會及產業多贏局面。

陳飛龍分享，南僑從未停止前進的腳步，無論過去面對石油、金融危機，還有其他各種挑戰，南僑始終都能穩健前行。目前關稅、匯率等干擾，南僑早已有充分的因應措施，這些準備並不是現在才開始，每一次都提早規劃、超前部署，請股東會放心。

陳正文分析，中國大陸經濟持續復甦當中，南僑進入大陸時間非常早，看過各種經濟變化，全世界都亂，兩個大人吵架，大陸的消費還是非常保守，大陸「內卷」很嚴重。以上海（5876）餐飲布局來分析，人流有開始增加，但人均消費沒有增加。

其中，南僑大陸油脂事業經營28年，全方位的顧問式服務與客戶成為生命共同體，致力成為客戶心中唯一烘焙的夥伴。上海南僑已在新加坡、香港及泰國成立子公司，成功將大陸烘焙油脂產品行銷至港澳與東協市場，擴大經營據點服務領域。