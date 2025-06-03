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雲品旗下「蘇卡利‧漫活」 每晚2萬起創烏來旅宿新高價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「雲品Collection」旗下首間旅宿類委託經營的奢華Villa Resort—「蘇卡利‧漫活」（Sokali‧Maho），自即日起正式受理7月1日後的客房預定。雲品／提供
「雲品Collection」旗下首間旅宿類委託經營的奢華Villa Resort—「蘇卡利‧漫活」（Sokali‧Maho），自即日起正式受理7月1日後的客房預定。雲品／提供

雲品Collection」旗下首間旅宿類委託經營的奢華Villa Resort—「蘇卡利‧漫活」（Sokali‧Maho），自即日起正式受理 7月1日後的客房預定。位於新北烏來的「蘇卡利‧漫活」以「隱世奢旅」為概念，客房開幕優惠價每晚為18088元＋15.5%起，Villa套房優惠價25,088元＋15.5%起，並附下午茶、晚餐與翌日早餐，以一泊三食，結合原民文化底蘊的地緣名稱與現代美學，打造一場身心靈回歸自然的極致假期。

蘇卡利‧漫活位於烏來南勢溪與加九寮溪交會處的紅河谷，依山傍水，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景，僅設五間獨立客房與套房，珍稀而尊榮。提供雙人入住、一泊三食的全包式奢華體驗，涵蓋迎賓下午茶、晚間精緻套餐與翌日早餐。在客房的設計上，以當地自然生態為元素，運用石材、木材、竹子等為設計靈感，呈現隱世秘境的自然探索。五間房型分別以「不朽」、「山盟」、「織」、「茶」、「岩」命名，每間房皆述說一段土地與自然交融的故事。

此外，五間客房中皆設有免費無限享用的mini bar飲料、Marshall馬歇爾藍芽音箱、Dyson吹風機。客房中採用的沐浴備品品牌皆為時尚老佛爺Karl Lagerfeld所創的卡爾拉格斐（KARL LAGERFELD）品牌，為保留純粹自然體驗，客房內特別不設電視，邀請旅客遠離塵囂，靜心聆聽山林溪谷的呢喃。整體以「慢活」精神引領旅程，並遵循永續旅遊的精神，實踐環境友善理念。

隨著「雲品Collection」正式啟動，雲品表示，將攜手母公司雲朗觀光集團，持續推動深度旅遊與文化體驗的創新發展，拓展更多元的委託經營版圖，以風格旅宿的新思維，引領國旅走向藝術、人文與永續並行的嶄新境界。

雲品 烏來

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