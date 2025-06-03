雲品打造 Villa 風格旅宿平台 總經理丁原偉：用非主流打造新主流

雲品（2748）3日宣布推出全新精品旅宿平台「雲品Collection」，將整合旗下原有的多個特色旅宿據點，包括已開幕的台東寶桑町屋Villa Resort、將開幕的烏來蘇卡利漫活Villa Resort，與籌備中的埔里興悅溫泉Villa Resort、嘉義光禹野奢Villa Resort，以及台中味丹溫泉Villa Resort等地，透過高度風格化與深度主題化的經營策略，進一步滿足多元化旅宿市場需求。

雲品總經理丁原偉表示，在旅遊產品日趨同質化的市場中，雲品看見了旅遊獨特性的趨勢，選擇走出不同路徑，以客棧主人(Inkeeper)的角色與態度，打造具有溫度與深度的風格旅行產品，以「雲品Collection」打造主題式「Villa Resort」，以非主流創造出新的主流，提供跳脫標準化行程的選擇，主打既能貼近土地、又能探索身心靈的旅遊方式。

「雲品Collection」的誕生，是雲品國際品牌演進的重要里程碑，雲品從早期以宴會事業為核心的「君品Collection 1.0」，到擴展至餐飲事業管理的「2.0」階段，如今跨足旅宿服務，升級為風格旅遊全面啟動的「3.0」新世代。

丁原偉表示，未來平台所匯聚的旅宿據點，皆將限定於50間房以下的精品規模，並嚴選擁有獨特地景、人文氣息與自然資源的場域設點，結合精緻高端的服務與親生命的永續設計，並以「永續旅行即生活」為品牌願景。

「雲品Collection」強調的不僅是住宿功能，亦是旅人生活風格的延伸。從烏來的山林溫泉、埔里的自然療癒、台中大坑的清新幽靜，到台東北町的歷史日式宿舍群，每一處據點皆以在地文化與自然生態為靈感核心，打造主題式「Villa Resort」，其中，嘉義光禹野奢Villa Resort結合主題式樂園概念，為全齡旅客提供沉浸式體驗，並提供了獨具一格的旅行體驗。

「雲品Collection」具有十大特色面向，分別是：旗下Villa Resort系列皆為套房設計，確保旅客擁有絕對的私密與舒適空間；並搭配生活休閒服務管家、全天候無限供應的酒水服務，讓旅程從入住那刻起即無後顧之憂。未來更推出包套式玩法，涵蓋包館式、包餐飲、甚至包島式設計，滿足不同族群對於彈性旅遊的想像。尤其針對親子客層，設有專屬的Kids Club親子俱樂部，從飲食角落、創意手作到運動活動，為孩子與家庭創造充滿回憶的共享時光。

除了自然與生活體驗，雲品國際也深知文化厚度才是風格旅宿的核心。因此在每一處據點的建築與空間設計上，融入文青美學、歷史建築修復與當代藝術語彙，使旅客不只是過客，更成為在地文化的一部分。