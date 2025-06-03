雲品國際打造風格旅遊 成立「雲品 Collection」旅宿平台

雲品國際（2748）正式宣布推出全新精品旅宿平台「雲品Collection」，以文化藝術底蘊結合永續旅遊理念，重新定義國旅風貌，打造與傳統飯店截然不同的風格旅宿體驗，並宣布蘇卡利漫活Villa Resort正式開放暑假後的住房預約。

此平台將整合雲品國際旗下原有的多個特色旅宿據點，包括已開幕的台東寶桑町屋Villa Resort、將開幕的烏來蘇卡利漫活Villa Resort，與籌備中的埔里興悅溫泉Villa Resort、嘉義光禹野奢Villa Resort，以及台中味丹溫泉Villa Resort等地，透過高度風格化與深度主題化的經營策略，為旅客帶來更具質感與文化深度的旅行選擇。

雲品國際總經理丁原偉表示：在旅遊產品日趨同質化的市場中，雲品看見了旅遊獨特性的趨勢，選擇走出不同路徑，以客棧主人(Inkeeper)的角色與態度，打造具有溫度與深度的風格旅行產品，以「雲品Collection」打造主題式「Villa Resort」，以非主流創造出新的主流，「雲品Collection」希望為旅人提供一種跳脫標準化行程的選擇，既能貼近土地、又能探索身心靈的旅遊方式。

「雲品Collection」的誕生，更是雲品國際品牌演進的重要里程碑，雲品從早期以宴會事業為核心的「君品Collection 1.0」，到擴展至餐飲事業管理的「2.0」階段，如今跨足旅宿服務，升級為風格旅遊全面啟動的「3.0」新世代。未來平台所匯聚的旅宿據點，皆將限定於50間房以下的精品規模，並嚴選擁有獨特地景、人文氣息與自然資源的場域設點，結合精緻高端的服務與親生命的永續設計，實現「永續旅行即生活」的品牌願景。

「雲品Collection」強調的不僅是住宿功能，更是旅人生活風格的延伸。從烏來的山林溫泉、埔里的自然療癒、台中大坑的清新幽靜，到台東北町的歷史日式宿舍群，每一處據點皆以在地文化與自然生態為靈感核心，打造主題式「Villa Resort」，其中，嘉義光禹野奢Villa Resort結合主題式樂園概念，為全齡旅客提供沉浸式體驗，更提供了獨具一格的旅行體驗。

「雲品Collection」具有十大特色面向，分別是：旗下Villa Resort系列皆為套房設計，確保旅客擁有絕對的私密與舒適空間；並搭配生活休閒服務管家、全天候無限供應的酒水服務，讓旅程從入住那刻起即無後顧之憂。未來更推出包套式玩法，涵蓋包館式、包餐飲、甚至包島式設計，滿足不同族群對於彈性旅遊的想像。尤其針對親子客層，更設有專屬的Kids Club親子俱樂部，從飲食角落、創意手作到運動活動，為孩子與家庭創造充滿回憶的共享時光。除了自然與生活體驗，雲品國際也深知文化厚度才是風格旅宿的核心。因此在每一處據點的建築與空間設計上，融入文青美學、歷史建築修復與當代藝術語彙，使旅客不只是過客，更成為在地文化的一部分。

「雲品Collection」旗下首間旅宿類委託經營的奢華Villa Resort—「蘇卡利‧漫活」（Sokali‧Maho），自即日起正式受理7月1日後的客房預定。位於新北烏來的「蘇卡利‧漫活」以「隱世奢旅」為概念，規劃有「不朽」、「山盟」、「織」、「茶」、「岩」共5間客房與套房，開幕優惠價每晚為18088元＋15.5%起，每房供雙人入住，並附下午茶、晚餐與翌日早餐，以一泊三食，結合原民文化底蘊的地緣名稱與現代美學，打造一場身心靈回歸自然的極致假期。

蘇卡利‧漫活位於烏來南勢溪與加九寮溪交會處的紅河谷，依山傍水，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景，僅設五間獨立客房與套房，珍稀而尊榮。提供雙人入住、一泊三食的全包式奢華體驗，涵蓋迎賓下午茶、晚間精緻套餐與翌日早餐。在客房的設計上，以當地自然生態為元素，運用石材、木材、竹子等為設計靈感，呈現隱世秘境的自然探索。五間房型分別以「不朽」、「山盟」、「織」、「茶」、「岩」命名，每間房皆述說一段土地與自然交融的故事。