信義房屋、淡江大學辦永續講座 聚焦在地參與空間共創

如何讓空間規劃真正貼近使用者的生活與期待？信義房屋攜手淡江大學，透過講座推廣永續理念，共同推出「信義社會影響力永續系列講座」，迄今已舉辦三場。第三場邀請建走共創整合有限公司主持人吳宜晏，以「把手弄髒，一起動手我的家」為題，分享空間、生活與地方連結的多重關係。

過去建築師常被視為設計的「主導者」，實際上角色需轉為「協作者」。吳宜晏在講座中分享，他在基隆擔任社區規劃師期間，親身體會到，透過走訪在地，並與居民協作及共同探討空間運用的樣貌，更能推動更符合他們生活經驗與需求的空間改善方案。

吳宜晏提到，與空間使用者的協作溝通，可透過圖像、模型，及實際參與改造過程進行。他曾多次在論壇、校園及社區操作中，透過繪圖、拼貼與手作，讓非專業者得以參與設計討論，進而建立對地方的認同與公共意識。他強調，參與式設計的價值，不在於設計本身，而在於透過共同創作的過程，讓參與者感受到，自己作為空間使用者的實際需求被看見、納入考量，從而更有融入感。

「把手弄髒是指實踐參與的過程。」吳宜晏說明，透過帶領居民親手製作模型、改造社區中的設施空間，可縮短建築專業與生活的距離，也有助於提升參與者對空間的理解與責任感。模型作為表達空間想法的工具，動手操作也有助於釐清實際使用需求；而實際參與建造與改造，則因投入了心力及時間，讓居民更能感受到「這是自己的空間」，未來更願意好好維護及珍惜。

吳宜晏推動的理念，與信義房屋「社區一家」計畫多年來支持在地空間改造的經驗高度契合。計畫自2004年啟動，至今已支持逾三千件提案，涵蓋全台368個鄉鎮市區，內容涵蓋社區空間修繕、公共設施改善、文化據點建構等。案例包括台南在地媽媽將自家車庫改造為社區故事屋，成為鄰里交流與兒童閱讀的空間；以及外籍青年於台中改造店鋪成立無包裝商店，推動環保理念與居民參與，皆展現民眾主導、由下而上發揮影響力。

信義房屋認為，空間改善需建立在居民經驗與在地參與之上才能帶來永續性。透過舉辦系列講座，邀請具實務經驗的工作者進入校園，期望協助青年理解空間與生活及社區之間的關聯，進而提升對公共事務的關注與參與意願。信義房屋表示，未來將持續深化產學合作，並以企業在碳管理、社區營造等面向的實踐為基礎，推動更多對話與行動，擴大社會參與基礎，並以「以人為本」的精神，讓永續在生活中真實發生。