聚隆財務三箭齊發 CB4啟動+資產入帳+聚泰興櫃衝出成長新高峰

尼龍加工絲廠聚隆（1466）受惠中國大陸轉單效應，聚隆擬辦理發行有擔保可轉換公司債（CB）募集4億元，6月2日完成訂價，轉換價格為每股18.8元，轉換溢價率為104%，並將於6月5日至6月9日間辦理競價投標，6月11日（星期三）上午10時開標。這次公開發行總額上限為新台幣4億元，國票綜合證券擔任主辦承銷商。資金將用於償還金融機構借款，以進一步強化財務體質與支持成長策略推進。

隨著國際供應鏈重組加速，聚隆明顯受惠大陸轉單效應。近期來自美國大型品牌客戶的戶外家飾布用紗線訂單大量湧入，涵蓋防曬傘布、遮陽棚、戶外椅墊等高機能耐候紡織品，帶動聚隆高機能加工絲產線長期滿載，接單排程已至年底，成為營收增長的強力動能之一。

此外，由興采（4433）主導境外投資，興采2025年3月已公告將有股權處分行為，預計該處分利益約達9,000,000美金，該境外投資行為聚隆持股占20%，推估約有180萬美元的投資收益，有望於今年認列，對公司整體資產結構與本期獲利表現提供實質貢獻

聚隆子公司聚泰環保材料為全球少數具備纖維素材料規模化量產技術的企業，2024年已成功轉虧為盈，並持續取得國際品牌合作訂單。聚泰預計2025年底前完成公開發行，並申請登錄興櫃，將成為集團資本市場的全新推進引擎。

聚隆旗下另一子公司聚茂生技既有OEM與紡織成品基礎上，積極拓展至寵物食品與照護市場，涵蓋機能保健食品、軟咀嚼錠、寵物零食、貓砂、洗毛精與吸水毛巾等多元產品。產品強調天然、溫和、高效，並透過線上與實體通路全面布局，市場回饋熱絡，為集團開拓出另一道成長曲線。

聚隆表示，持續深耕環保機能性紗線，回應全球ESG與綠色供應鏈趨勢，並藉由聚泰與聚茂的事業爆發力與資本動能雙軌並進，構築「本業回穩＋子公司加速」的雙引擎成長模式。隨著資本市場操作啟動、產品需求強勁、產線滿載運作，聚隆2025年營運潛力備受市場高度期待。