和泰頂級保姆車 大黑馬

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

5月車市冷，卻爆大黑馬。和泰車（2207）代理的品牌TOYOTA旗下ALPHARD頂級保姆車，成為5月車市大黑馬，單月領掛牌數達到647輛，是去年同期的12倍，今年累積掛牌已達1,874輛，則是去年同期的7.7倍，表現驚人。

和泰車指出，ALPHARD大量掛牌是因為大量來車，再加上已經通關，怕新關稅政策會影響車價，經銷商也加速交車，才會有這種狀況。隨著新車陸續抵台，預計ALPHARD 6月仍將有250輛的領掛牌數。

和泰車的頂級保姆車TOYOTA ALPHARD今年獲得原廠配額增加，在當前市場局勢不明下，對於和泰車而言，原本因為供不應求，客戶必須等上四年才能交車，此次配額增加，不只提升和泰車的業績與交車量，鞏固頂級保姆車市場，等待多時的客戶終於可以交到車更是欣喜不已。

和泰車積極向原廠爭取更多配額，從元月起ALPHARD的供應台數即陸續增加，今年每個月的供應台數都較原定配額增加，截至5月為止，交車台數已經是去年的7.7倍，ALPHARD 車價相當高，但因市場需求強勁，即使有降稅的議題，卻有少客戶要求暫緩交車，原本要等四年才能交到車，現在只要二年就可以交車。

和泰車秉持愈早交車愈好的原則，畢竟交車時間拖太久，難免夜長夢多，愈早交車，業績愈早落袋。

車市 和泰車

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