車市急凍…掛牌量僅31,910輛 貨物稅議題發酵

5月車市好冷，因關稅、貨物稅議題影響，消費者購車心態趨於保守且觀望，導致單月掛牌量僅31,910輛，較4月減幅近3%，而比去年同期則大幅衰退23.1%，呈現年月雙減。

不只是整體車市衰退，進口車影響更大，5月進口車較去年同期衰退22.6%，豪華車更是較去年同期衰退29.7%，特斯拉、雙B等豪華車品牌單月掛牌量的年減幅都超過市場均值，是拉低進口車表現的最大苦主。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，展望6月，進入傳統販賣大月，各廠牌皆爭先推出促銷活動集客，同時預估政策不確定因素之影響將減緩，整體市場買氣有望回穩，預估6月總市場回到33,000輛以上，但仍比去年同期衰退21%。

6月已宣布促銷案的車廠包括NISSAN、MG、和泰車、本田、馬自達等，可望有效帶動買氣。不過業者私下也表示，由於政府的政策態度不明，此時推促銷恐怕效果有限，也有部分業者等待政府政策明朗之後再加碼，才能展現成效。

業內人士指出，5月車市掛牌量急凍，豪華進口車因車價高，若確定調降貨物稅後，對車價影響更大，動輒200萬元以上的車價，一旦降稅，價差相當可觀，因此買氣陷入停滯期。在近期降稅的議題下，已有部分已下單的客戶要求延緩交車，這也是豪華進口車衰退幅度比整體市場更大的因素之一。

和泰車是少數受市影響較小的品牌，也是5月車市仍能維持在3萬輛以上的支撐力量。和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於5月合計登錄11,592輛，年減10.8%，市占率36.3%，同期次高，穩居市場龍頭。今年前五月合計登錄65,109輛、年增4.5%，也是同期最高，市占率39.5%，同期新高。

此外，南陽旗下的現代汽車異軍突起，單月掛牌1,825輛，雖年減10.6%，但市占率一舉攀升至5.7%，創下該品牌今年以來單月新高。據悉，第2季陸續上市的現代TUCSON L及MUFASA皆有不錯表現，展現品牌產品力與市場競爭力持續提升。

促銷方面，和泰車指出， TOYOTA於6月延續「TOYOTA 一起響樂」活動，於活動期間入主RAV4、ALTIS、YARiS CROSS、VIOS、TOWN ACE即可獲得「JBL PARTYBOX ON-THE-GO ESSENTIAL可攜式派對喇叭」乙台，最高80萬零利率。