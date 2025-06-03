投資大趨勢論壇18日登場／凱基投信投資長彭炫通 分散配置 提高勝率

凱基投信投資長彭炫通表示，因應今年產業及資金快速輪動，建議資產配置要「分散」，包括股債均衡配置，分散投資的產業、區域；凱基投信希望透過降低波動度以提高勝率的產品設計，讓投資人能持有較長時間，顯現時間複利效果。

彭炫通分析，資產配置的關鍵考量因素是各資產類別的相關度，以達到互補效果。但2022年時，聯準會（Fed）暴力升息，當時股票跌，債券也跌；再往前看1970年代，當時美國通膨很嚴重，在通膨趨緩後股票漲、債券也漲。不過，金融海嘯時期，景氣進入衰退，股票跌、債券漲，得以股債互補。

換言之，若影響金融市場主要趨勢的因子是通貨膨脹，或因通貨膨脹而導致的貨幣政策變動時，股票跟債券走勢將一致；反之，若主導市場走勢的主要因子是成長性，即景氣榮枯，此時股債就會發揮互補功效。觀察今年狀況，如果是以美國市場來評斷，因為擔心政策導致的衰退，或是景氣下滑，所以股票跌；而債券本身今年確實有波動，但還是正報酬，因此股債仍然發揮其互補的避險功效。

近來投資人更關心新台幣升值問題，彭炫通指出，若投資非台幣資產，確實要考量匯率問題，但若把時間拉長來看，投資人大多會經歷過貶值、升值階段，長期來說，會有抵銷。對一般人來說，若避險也須負擔避險成本，因此建議回到基本面，關注投資標的是否具有長期成長的基本面，逢低分批布局。

債券部分，彭炫通認為，市場擔憂已居高不下的美國政府財政赤字將進一步擴大，影響長端利率繼續高檔區間震盪，預期長天期債券將承受更大壓力。相較下，中短天期公司債受長端利率甩動影響相對較小，在票息收益方面也較公債更具吸引力。至於挑選投等債或非投等債，則可視投資人對風險承受程度來搭配。