投資大趨勢論壇18日登場／投信投顧公會理事長劉宗聖 錢進 ETF 雙軌並行

2025年金融市場大洗三溫暖，近期在美國與多國展開關稅談判下，市場情緒略微好轉，多國股市收復川普公布對等關稅政策後失土。投信投顧公會理事長劉宗聖提醒投資人要嚴控下檔風險，以及「動態再平衡」的重要性。

經濟日報將於6月18日舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，攜手元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，共同前瞻下半年全球投資市場趨勢。劉宗聖將以「亂世投資-從股票、債券到商品的多元配置」為題發表演講。

談到今年ETF市場，劉宗聖認為今年有四大趨勢。首先，今年是ETF交易策略年，不像過去幾年ETF市場呈現單軌市場，今年走雙軌主軸。所謂單軌變雙軌，是因過去幾年投資人在高息市場就得以本息兼得，傾向以配置為導向；然而今年在DeepSeek、美國對等關稅等影響下，不確定性與日俱增，控制風險成為最重要的事，投資人應從配置導向轉為「配置加交易」導向。

第二是定期定額策略可為市場扮演安定力量，在前波市場大回檔時，定期定額沒受到太大影響，目前約200萬投資人持續參與扣款，每月約150～160億元資金流入，因著眼於長期投資機會，定期定額的執行跟行情高低點位無關，還少了擇時的壓力，是今年行情波動下可考慮的策略。

第三，存債族將轉為關注配息而非價差。當前經濟前景及通膨不確定性牽動債券殖利率走勢，聯準會降息速度幅度可能不如預期，步調能見度也不高，過去受存債族青睞的長債價差空間暫時受到壓抑，但仍有殖利率優勢。

第四，資金從高股息移往市值型。前一波市場修正時，空手投資人著眼於長線買點浮現，下跌可以購入更多單位，採取逢低買進策略，尤其看好台灣產業發展以及經濟具韌性，市值型ETF受到青睞。