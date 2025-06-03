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潘進丁卸任全家董事

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

全家（5903）昨（2）日公告法人董事代表人異動，原董事潘進丁、張仁敦因生涯規劃考量，卸下董事職務，由吳勝福、黃君毅接任。

全家表示，本次董事代表人調整，原任董事潘進丁與張仁敦因圓滿完成經驗責任傳承予新世代經營團隊，決定卸任董事；但潘進丁與張仁敦仍將分別擔任全家便利商店集團會長與副會長的職位，支持集團整體發展。

全家目前董事結構中，持股約45%的大股東日商全家便利商店（股）公司法人代表有六席董事，包括全家董事長葉榮廷、總經理薛東都，以及加藤健和桐山寬史；潘進丁、張仁敦卸任後，分別由全家執行副總吳勝福、副營運長黃君毅接任。

潘進丁1988年自日本引進全家便利商店，先後擔任總經理及董事長職務，2015年將董事長一職交給葉榮廷，總經理職位由薛東都接任，他與張仁敦出任全家集團會長和副會長，推動全家向集團化發展。

潘進丁當時表示，未來成長動能將來自便利商店本業的競爭力提升，以及水平事業的擴展。薛東都先前表示，全家每年新開店落在200至220店，去年展店數未減，但因商圈變動、租金等問題，為對應外部環境變動導致閉店數較多，因此只有淨增加85家，今年預期淨增加150店。

董事長 日本 全家便利商店

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