數位沛方／開放型領導 勇於新嘗試

不知道大家有沒有想過：十年前你認為「不可能實現」的事，在今天已經變得理所當然。舉例來說，十年前，行動支付才剛起步，你可能無法想像走到便利商店甚至逛夜市，都可以直接用手機掃碼支付，但如今這已經是每天都能看見的場景。

十年前，Facebook是社群最大霸主，照片跟文字是大家發布訊息的主要形式，如今，若不是拍成短影音，發文的觸及表現可能就是比較差，更不用說更多的短影音平台冒了出來。

這樣的轉變其實提醒我們一件事：時代不一樣了，做法也得改變，而管理者的思維也不能再卡在過去。

一、時空背景改變了，不能再用舊邏輯推導未來

在輔導團隊或以前我還在企業服務的時候，常會聽到「這件事我們沒做過」、「成本太高」、「沒有人會這樣買單」，作為否定一個新做法的理由。

但在科技快速演進、消費者行為翻轉的現在，這些理由未必還站得住腳。

舉個例子：Netflix原本是靠DVD出租起家，但早在2010年之前，就毅然投入串流服務。當時串流技術並不成熟，大多數人連「線上追劇」是什麼都不理解。但Netflix 做了一個大膽的判斷：未來不是看DVD，而是看網路。

這個轉型讓它從DVD公司變成全球OTT霸主，也改變了整個影視產業的生態系。

這個故事對我們最大的提醒是：當技術與環境改變時，過去的「不可能」常常只是「還沒準備好」。

二、開放型領導者，才有可能打造進化型團隊

在我帶企業輔導與內訓的過程中，常會遇到兩種管理風格：

A型主管：說「這以前我們試過，沒效」、「我們的產業就是不能這樣做」。

B型主管：說「這個點子我們還沒試過，但可以先從小規模測試看看」、「不一定要全對，先看市場反應」。

到這邊，我們幾乎可以預測，B型主管帶的團隊比較願意創新，也更容易找到新的成長曲線，因為他不幫自己做過多的設限，而這正是面對不斷變化的環境時，最理想的心態。而B型主管的思維，正好符合了「開放型領導」核心精神：「好的領導者不是總有答案，而是能創造一個願意共同找答案的環境。」

所以如今，領導者最重要的任務，不再是掌握所有答案，而是做出適應性高的決策。

根據Google的研究，他們發現高績效團隊的關鍵不在於成員的學經歷，而在於「心理安全感」，這個安全感源自於是否能自在表達想法、不怕出錯。而要讓心理具安全感，前提就是領導者本身要願意示弱、說「我們一起試試看」，而不是處處用經驗壓制。

環境改變的速度，已經讓過去的經驗不一定是最好的評估準則。唯有認清這點，掌握底層邏輯觀念，並保有開放的心態，才有可能讓自己或企業不斷的進步成長。