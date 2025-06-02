管理錦囊／正確理財 掌握三要訣

隨著社會經濟的高度發展，個人財富快速累積，隨之而來的是對於投資理財的殷切需求，財富管理的觀念也應運而生。財富管理的重要性，對於一個國家而言，猶如人體血液，供應充足且順暢方能常保健康，若將之縮小格局來看，對於個人而言亦同。

當今社會投資管道多元，在合法投資理財通路上，各種金融商品玲瑯滿目，令人目不暇給；而非法投資詐騙手法日新月異，加上科技工具的加持，更是令人防不勝防，稍有不甚便是傾家蕩產。

然而，對許多人來說，財富管理這個名詞，似乎是一個艱澀的課題。爰此，總結銀行工作30餘年的觀察與經驗，簡單歸納出三項要訣供參。

要訣一：積沙成塔，化零為整

儲蓄是財富管理的基石，而積少成多更是基本功。透過長時間、有紀律的儲蓄方式，累積小錢而成大錢，方能建立一定數額的資產部位。有一幅對聯形容的相當貼切：「聚沙成塔為本，化零為整儲續當先」。

例如，銀行零存整付存款，分年繳儲蓄險、基金定期定額或是購買經營穩健公司零股等，藉由積少成多來積累第一桶金。

要訣二：存本取息，留足底氣

將本金放在相對安全與穩健的金融商品與市場，藉以產生穩定的現金流，以實現長期穩健及源源不絕的收益。俗話說：「留得青山在不怕沒柴燒」，即點出保本的重要性，是將來東山再起的根本。

例如，選擇分散市場、地域及產業等，定期配息優質基金及投資等級債券，或是銀行定期存款等，藉由本金產出穩定的息收。

要訣三：複利增值，以錢滾錢

透過理財規劃方式，讓手上的金融資產不斷地繁殖，讓錢為我們工作、幫我們賺錢。藉以形成儲蓄、生息、投資、配息、再儲蓄的獲利迴圈，應驗一句俗話：「利上加利，生生不息」。

例如將定期存款利息、基金及債券配息，進行儲蓄、再投資基金或購買儲蓄險，抑或是選擇複利增值的儲蓄險等，藉由利利相生而循環不息。

引用銀行放款人員一句師傅傳徒弟的至理名言：「你想要客戶手上的利，客戶想要你身上的本。」，藉以警惕放款時應考慮客戶惡性倒閉的風險。同理可證，投資理財亦然，貪圖高利容易喪失理性，故，投資理財時心中應保持合理的懷疑，例如怎麼那麼好賺？可能嗎？

若說「貪」是人性，那麼想要全面禁絕必然不可能，惟若是能善加管理，卻反而能夠使其轉變成促進人生成功的助力。就如同上古時代鯀治水，採全面圍堵之策失敗，那何不效法禹治水，採分渠引導之法，將「貪」疏導至合法、合理及合情這三條渠道。建立正確的理財觀念，活用金錢，細水長流，才能源源不絕，方可避免人生為錢所苦、為錢所困。

現代人想要避免陷入投資詐騙的陷阱，釜底抽薪的方式，即是建立正確投資理財的觀念，要知道財富管理並不是一蹴可幾，而是結合恆心、紀律及理性的成長過程。你不理財，財不理你，健全財務，享受人生。