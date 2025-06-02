商業興觀點／活用數位工具 創新契機

在全球快速變動的環境下，企業面臨的挑戰與機會總是一波接著一波。從疫情衝擊、消費行為改變、供應鏈重組到缺工問題，這些外部環境的變化，讓數位轉型成為企業不得不做的選擇。從雲端運算到AI應用，這些工具不僅提升效率，更是維持競爭力與永續經營的關鍵。

1.虛實整合：零售批發業轉型先鋒

零售批發業最早期的數位轉型就是把商品上線，讓商品的曝光無遠弗界，之後隨著商業數位新思維不斷地發展，藉由數位科技、數位平台、社群的帶動，從數據驅動、虛實融合、體驗消費、社群影響力等發展出零售的新趨勢。如全聯透過併購、展店，快速取得成長，並藉由行動支付、電商平台，和零售業OMO虛實融合的規劃，促使全聯將實體本業與電商服務相互支援，大大提升服務體驗，並滿足各式消費者購物的型態，將虛實融合為消費者打造一個「無界零售」的時代。

2.零接觸經濟：疫情加速科技導入

根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group, BCG）於2020年的調查中，有超過八成（83%）企業認為是疫情敲響了警鐘，加速了數位轉型。藏壽司2020年核准正式掛牌上櫃，正值成長展店的期間，卻碰上了疫情，藏壽司藉由科技產品的導入，如鮮度君（自動開閉式的壽司保鮮盒）、高速輸送帶提供商品盤子自動回收系統、平板點餐、手機點餐及獨家扭蛋等，消費者在店用餐，店員除了幫忙帶位或結帳外，不太需要與服務人員接觸，基本上在桌面上的設備，可以滿足用餐的需求（點餐、送餐或取水等），顧客關係方面傾向自助式的經營。

3.缺工挑戰：自助服務與智慧化成解方

在少子化和缺工的背景下，各行各業皆面臨著巨大的挑戰，企業必須找到創新解決方案來保持運營品質及效率。根據高盛估計，未來十年，生成式AI預計將使美國勞動生產力年增率提高約1.5%，最終可能使全球GDP成長率提高7%。

數位轉型為服務業提供了多種方法來應對這些問題，許多旅宿業、餐飲業和零售業已經開始引入自助服務系統，例如自動點餐機、自助結帳系統、無人零售店或自助登記系統，讓顧客自行處理訂單、付款和基本查詢。這些智慧系統不僅能夠提高顧客的體驗，還能減少員工的工作量，從而緩解缺工問題。

面對整體環境的挑戰與機會，企業數位轉型以數位工具整合思維、策略與實踐，快速回應環境、市場或消費者帶來的改變。在這些外部浪潮驅動下，能夠掌握並活用數位工具的企業，才能在變局中找到新機會，邁向下一個成長階段。